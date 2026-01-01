Характеры
Спектакль Характеры

Продолжительность 2 часа, 1 антаркт
Возраст 12+

О спектакле

Театральный вечер с Василием Шукшиным

Спектакль, основанный на рассказах великого русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина, продолжает исследование глубоких смыслов, начатое в постановке «Пять рассказов Шукшина». Этот спектакль уже более 20 лет представляет на различных площадках страны петербургский актер Владимир Борисов.

Что такое родина?

Родина — это не только место, где ты родился. Это твой дом, земля, родня, любовь, язык, народ, его традиции и вера. Персонажи рассказов Шукшина действуют просто, без громогласных деклараций, но под наблюдением автора их мир раскрывается в новых оттенках. Борисов, напоминающий Шукшина по духу, открывает скрытые грани его прозы — философские и глубинные, заставляющие изначально знакомые строки зазвучать по-новому.

Магия перевоплощения

Современная аудитория, люди любого возраста, с fascination откликаются на одухотворенное исполнение Борисова. Он демонстрирует не только веселую сторону Шукшина как рассказчика, но и пронзительную глубину его писательского дара. Борисов получил полное право говорить от имени народа и быть услышанным, что и является этим спектаклем.

Спектакль, полный жизни

В репертуаре — такие рассказа, как «Стёпка», «Крепкий мужик», «Нечаянный выстрел» и «Чужие». Музыка, исполняемая на живом баяне Александром Коломийцевым, добавляет особое звучание и оттеняет самобытность этого яркого спектакля. Вместе с музыкальным сопровождением он становится настоящим украшением вечернего представления.

Так спектакль раскрывает не только слова автора, но и его внутренний мир, позволяя зрителю почувствовать актуальность и значимость его произведений даже в современных реалиях.

В ролях
Владимир Борисов
Исполнители
Александр Коломийцев (аккордеон)
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
