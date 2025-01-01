Меню
Игра
Киноафиша Игра

Спектакль Игра

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Выступают солисты танцевального ансамбля «Барыня» 

Театральный мир снова ждет зрителей! Анонсируем премьеру увлекательного спектакля под названием «Барыня», который гарантирует сочетание изысканных танцев и захватывающей музыки.

Команда талантов

Режиссер-постановщик и автор сценария Светлана Николаева создала уникальный художественный замысел, а музыкальное сопровождение обеспечит композитор Андрей Косинский. Оформление спектакля стало результатом работы художника Татьяны Пономаревой, а хореография – главной заботой Геннадия Савельева.

Участники спектакля

На сцене выступят:

  • Заслуженный артист России Геннадий Спириденков
  • Анна Фомичева
  • Виталия Васильева
  • Артем Миллер
  • Антон Денисов
  • Евгений Дядюк
  • Павел Сопов
  • Михаил Кожевников
  • Тимофей Париков

Также зрителей порадуют солисты государственного ансамбля танца «Барыня» под художественным руководством заслуженной артистки России Татьяны Тимохиной.

Интересные факты

Спектакль «Барыня» предстанет в традициях русского драматического театра и изысканных танцевальных па. Он включает элементы народного танца и современного хореографического искусства, что делает его уникальным в своем роде.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который открывает новые грани театрального искусства!

Октябрь
Ноябрь
23 октября четверг
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
24 октября пятница
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
13 ноября четверг
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
14 ноября пятница
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

