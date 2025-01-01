Спектакль Игра

Выступают солисты танцевального ансамбля «Барыня»

Театральный мир снова ждет зрителей! Анонсируем премьеру увлекательного спектакля под названием «Барыня», который гарантирует сочетание изысканных танцев и захватывающей музыки.

Команда талантов

Режиссер-постановщик и автор сценария Светлана Николаева создала уникальный художественный замысел, а музыкальное сопровождение обеспечит композитор Андрей Косинский. Оформление спектакля стало результатом работы художника Татьяны Пономаревой, а хореография – главной заботой Геннадия Савельева.

Участники спектакля

На сцене выступят:

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков

Анна Фомичева

Виталия Васильева

Артем Миллер

Антон Денисов

Евгений Дядюк

Павел Сопов

Михаил Кожевников

Тимофей Париков

Также зрителей порадуют солисты государственного ансамбля танца «Барыня» под художественным руководством заслуженной артистки России Татьяны Тимохиной.

Интересные факты

Спектакль «Барыня» предстанет в традициях русского драматического театра и изысканных танцевальных па. Он включает элементы народного танца и современного хореографического искусства, что делает его уникальным в своем роде.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который открывает новые грани театрального искусства!