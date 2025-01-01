Спектакль Игра

Театральный мир снова ждет зрителей! Анонсируем премьеру увлекательного спектакля под названием «Барыня», который гарантирует сочетание изысканных танцев и захватывающей музыки.
Режиссер-постановщик и автор сценария Светлана Николаева создала уникальный художественный замысел, а музыкальное сопровождение обеспечит композитор Андрей Косинский. Оформление спектакля стало результатом работы художника Татьяны Пономаревой, а хореография – главной заботой Геннадия Савельева.
На сцене выступят:
Также зрителей порадуют солисты государственного ансамбля танца «Барыня» под художественным руководством заслуженной артистки России Татьяны Тимохиной.
Спектакль «Барыня» предстанет в традициях русского драматического театра и изысканных танцевальных па. Он включает элементы народного танца и современного хореографического искусства, что делает его уникальным в своем роде.
Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который открывает новые грани театрального искусства!