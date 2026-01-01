Спектакль Швейк

Швейк: Комедия в условиях войны

«Война войной, а обед по расписанию» — так говаривал бравый солдат Йозеф Швейк, отправляясь в окопы Первой мировой войны. Этот персонаж, созданный Ярославом Гашеком, стал символом находчивости, юмора и оптимизма в трудные времена. На протяжении почти ста лет Швейк продолжает радовать зрителей своим неповторимым обаянием.

В спектакле «Швейк» рассказывается о целеустремленном и фантастически смешном чехе. На первый взгляд, горькая и безжалостная судьба испытывает его на прочность, ставя перед неунывающим пройдохой множество задач. Однако с чувством юмора и смекалкой бравый солдат Швейк легко находит пути к решению любых проблем.

О команде

Режиссером спектакля является Людмила Никитина. Главные роли исполняют:

Швейк — Сергей Николаев/Сергей Мардарь

Музыканты

В сопровождении спектакля участвуют талантливые музыканты:

Алена Ананьева/Анна Нагиева

Дмитрий Дорошенко

Алексей Васильев

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас улыбнуться и задуматься о многом. Бравый Швейк готов поделиться своими приключениями и секретами оптимизма даже в самых трудных обстоятельствах!