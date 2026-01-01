Оповещения от Киноафиши
Швейк
Спектакль Швейк

16+
Возраст 16+

О спектакле

Швейк: Комедия в условиях войны

«Война войной, а обед по расписанию» — так говаривал бравый солдат Йозеф Швейк, отправляясь в окопы Первой мировой войны. Этот персонаж, созданный Ярославом Гашеком, стал символом находчивости, юмора и оптимизма в трудные времена. На протяжении почти ста лет Швейк продолжает радовать зрителей своим неповторимым обаянием.

В спектакле «Швейк» рассказывается о целеустремленном и фантастически смешном чехе. На первый взгляд, горькая и безжалостная судьба испытывает его на прочность, ставя перед неунывающим пройдохой множество задач. Однако с чувством юмора и смекалкой бравый солдат Швейк легко находит пути к решению любых проблем.

О команде

Режиссером спектакля является Людмила Никитина. Главные роли исполняют:

  • Швейк — Сергей Николаев/Сергей Мардарь

Музыканты

В сопровождении спектакля участвуют талантливые музыканты:

  • Алена Ананьева/Анна Нагиева
  • Дмитрий Дорошенко
  • Алексей Васильев

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас улыбнуться и задуматься о многом. Бравый Швейк готов поделиться своими приключениями и секретами оптимизма даже в самых трудных обстоятельствах!

Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
12 апреля воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

