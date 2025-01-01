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Вечный муж
Киноафиша Вечный муж

Спектакль Вечный муж

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовный треугольник по Достоевскому

Приглашаем вас на камерную сцену театра, где оживает рассказ Ф.М. Достоевского «Вечный муж». В этой постановке автор исследует сложные отношения, адюльтер и любовный треугольник.

Достоевский мастерски передаёт драматизм и психологизм конфликта, который привлекает своей неоднозначностью. Краткая литературная форма позволяет писателю точно анализировать поступки героев, раскрывая силу и страсть их запутанных отношений.

Не пропустите возможность погрузиться в мир глубоких человеческих переживаний и страстей!

Режиссер
Виктория Луговая
В ролях
Игорь Бессчастнов
Алексей Лудинов
Александра Манцыгина
Ольга Корчагина
Евгения Лякишева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Вечный муж Вечный муж Вечный муж Вечный муж

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