Музыкальная фантазия для детей от театра «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет музыкальную фантазию для детей по мотивам известной истории Сергея Козлова о Ёжике и Медвежонке. Это незабываемая сказка о дружбе и лесных приключениях, которая учит важным урокам — как сохранить связь друг с другом, даже в трудные времена.

Артисты театра трогательно и тепло рассказывают о доброй дружбе главных героев. Спектакль выполнен в музыкальном формате и станет отличным выбором для тех, кто ценит умелое сочетание музыки и театра.

История о Ёжике и Медвежонке, которая легла в основу спектакля, вдохновила не только театралов, но и создателей знаменитого мультфильма «Ёжик в тумане». Музыкальное прочтение этой доброй сказки подарит зрителям радостные и светлые эмоции.

Спектакль существует с 2013 года и продолжает радовать юных зрителей и их родителей.