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Морфий
Билеты от 2000₽
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Спектакль Морфий

Постановка
Небольшой драматический театр 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Впервые на сцене НДТ спектакль по Булгакову

Небольшой драматический театр представляет пьесу Михаила Булгакова «Морфий». Это первое произведение Булгакова в репертуаре театра. Режиссёр Александр Фонарёв, выпускник курса Льва Эренбурга, предлагает зрителям камерную, почти интимную интерпретацию истории.

Сюжет и атмосфера

Спектакль рассказывает о докторе Полякове — молодом человеке, запутавшемся в своих страданиях и профессиональных взлетах. Время действия остаётся неопределённым, что придаёт истории универсальность. Галлюцинации доктора становятся отдельными персонажами, высмеивающими его слабости. Даже Анна Кирилловна, его любовь и компаньон, не может защитить его от иллюзорного белого снега, который окутывает всё вокруг.

Жанр и исполнение

«Морфий» выполнен в фирменном пограничном трагикомическом жанре НДТ. Спектакль лаконичен по форме и ясен по содержанию, раскрывая мир комплексов, страхов, разбитых сердец и несвободы. Запретный порошок, кажущийся спасением, приносит ещё большую несвободу, и доктор Поляков вынужден сделать свой главный выбор.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — уникальная возможность погрузиться в многослойный мир Булгакова, где личные и профессиональные конфликты переплетаются в трагикомическом танце. Не пропустите шанс увидеть эту захватывающую постановку!

Режиссер
Александр Фонарев
В ролях
Дмитрий Честнов
Екатерина Кукуй
Михаил Тараканов
Андрей Бодренков
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

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