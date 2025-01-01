Спектакль Морфий

Впервые на сцене НДТ спектакль по Булгакову

Небольшой драматический театр представляет пьесу Михаила Булгакова «Морфий». Это первое произведение Булгакова в репертуаре театра. Режиссёр Александр Фонарёв, выпускник курса Льва Эренбурга, предлагает зрителям камерную, почти интимную интерпретацию истории.

Сюжет и атмосфера

Спектакль рассказывает о докторе Полякове — молодом человеке, запутавшемся в своих страданиях и профессиональных взлетах. Время действия остаётся неопределённым, что придаёт истории универсальность. Галлюцинации доктора становятся отдельными персонажами, высмеивающими его слабости. Даже Анна Кирилловна, его любовь и компаньон, не может защитить его от иллюзорного белого снега, который окутывает всё вокруг.

Жанр и исполнение

«Морфий» выполнен в фирменном пограничном трагикомическом жанре НДТ. Спектакль лаконичен по форме и ясен по содержанию, раскрывая мир комплексов, страхов, разбитых сердец и несвободы. Запретный порошок, кажущийся спасением, приносит ещё большую несвободу, и доктор Поляков вынужден сделать свой главный выбор.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — уникальная возможность погрузиться в многослойный мир Булгакова, где личные и профессиональные конфликты переплетаются в трагикомическом танце. Не пропустите шанс увидеть эту захватывающую постановку!