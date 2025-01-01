Спектакль Швейцария

Тайны уединения американской писательницы

В швейцарских Альпах, вдали от суеты, живёт легендарная писательница Патриция Хайсмит. Она избегает общества, но её спокойствие нарушает неожиданный визит. Молодой агент из нью-йоркского издательства приезжает с важной миссией: убедить капризную и своенравную Хайсмит завершить культовый цикл о мистере Рипли.

Игры разума

Очаровательный незнакомец, на первый взгляд простой и настойчивый, постепенно раскрывает другую сторону. Его мотивы оказываются столь же загадочными и многослойными, как персонажи, выходившие из-под пера самой Хайсмит.

Напряжение в воздухе

Между ними разворачивается дуэль интеллекта, харизмы и тайных намерений. Где заканчивается реальность и начинается новая глава истории мистера Рипли? А может, сам молодой агент — часть её?

Этот сюжет — драматическое исследование границ творчества, манипуляций и загадок человеческой души.