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Швейцария
Билеты от 700₽
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Спектакль Швейцария

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Тайны уединения американской писательницы

В швейцарских Альпах, вдали от суеты, живёт легендарная писательница Патриция Хайсмит. Она избегает общества, но её спокойствие нарушает неожиданный визит. Молодой агент из нью-йоркского издательства приезжает с важной миссией: убедить капризную и своенравную Хайсмит завершить культовый цикл о мистере Рипли.

Игры разума

Очаровательный незнакомец, на первый взгляд простой и настойчивый, постепенно раскрывает другую сторону. Его мотивы оказываются столь же загадочными и многослойными, как персонажи, выходившие из-под пера самой Хайсмит.

Напряжение в воздухе

Между ними разворачивается дуэль интеллекта, харизмы и тайных намерений. Где заканчивается реальность и начинается новая глава истории мистера Рипли? А может, сам молодой агент — часть её?

Этот сюжет — драматическое исследование границ творчества, манипуляций и загадок человеческой души.

Режиссер
Татьяна Тарасова
В ролях
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Александр Дмитриев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽
19 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария Швейцария

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