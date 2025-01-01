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Али-Баба и сорок разбойников
Билеты от 600₽
Киноафиша Али-Баба и сорок разбойников

Спектакль Али-Баба и сорок разбойников

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по традиционной восточной сказке

Всеми любимая история родилась в далеких восточных землях очень-очень давно. С тех пор она путешествует по всему свету, спрятавшись в хурджунах на спине ослика Бекира.

Передача традиций

Кукольник Музраб-Ага, его смиренный хозяин, из года в год передает чудесный рассказ о торжестве добра и смекалки. Сказка начинается с того, как Али-Баба, бедный юноша из персидского города, случайно видит, как страшные сорок разбойников прячут награбленные богатства в волшебной скале, которую можно открыть только специальными словами «Сезам, отворись».

Приглашаем отправиться в приключение!

Что же было дальше в этой волшебной истории, вы и ваши дети узнаете, посетив этот чудесный спектакль.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00 от 600 ₽
30 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 600 ₽
24 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 600 ₽

Фотографии

Али-Баба и сорок разбойников Али-Баба и сорок разбойников Али-Баба и сорок разбойников Али-Баба и сорок разбойников Али-Баба и сорок разбойников

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