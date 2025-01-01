Спектакль Али-Баба и сорок разбойников

Кукольный спектакль по традиционной восточной сказке

Всеми любимая история родилась в далеких восточных землях очень-очень давно. С тех пор она путешествует по всему свету, спрятавшись в хурджунах на спине ослика Бекира.

Передача традиций

Кукольник Музраб-Ага, его смиренный хозяин, из года в год передает чудесный рассказ о торжестве добра и смекалки. Сказка начинается с того, как Али-Баба, бедный юноша из персидского города, случайно видит, как страшные сорок разбойников прячут награбленные богатства в волшебной скале, которую можно открыть только специальными словами «Сезам, отворись».

Приглашаем отправиться в приключение!

Что же было дальше в этой волшебной истории, вы и ваши дети узнаете, посетив этот чудесный спектакль.