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«Три мушкетера, или Подвески королевы»
Киноафиша «Три мушкетера, или Подвески королевы»

Спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по роману Дюма в театре имени В. Ф. Комиссаржевской

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской приглашает зрителей на спектакль, основанный на знаменитом романе А. Дюма «Три мушкетера». Эта история охватывает не только брак Анны Австрийской и Людовика XIII, но и приключения гасконского дворянина д’Артаньяна, который оказывается вовлечённым в придворные интриги Парижа XVII века.

О спектакле

Режиссёр Роман Габриа создал ансамблевую постановку с акцентом на глубокую разработку ролей. В главных ролях зрителей ожидают народный артист России Георгий Корольчук и заслуженная артистка России Ольга Белявская, а также другие талантливые актёры.

Спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы» представляет собой не только частную историю любви, но и портрет королевского двора того времени, полного эмоций, интриг и политических событий. Зрители смогут увидеть, как д’Артаньян, спешащий в столицу, становится участником волнующих событий, а королева, молча глядя в зеркало, отражает тревоги своего сердца.

Театральная концепция

Роман Габриа делится своим видением: «Когда задумываешь спектакль, особенно ансамблевый, сложно заранее точно определить тему. Это всегда полифония направлений, которые мы разрабатываем вместе с артистами». Актёры в этой постановке становятся главными средствами сценической выразительности, создавая сложные и яркие мизансцены.

Спектакль обещает зрителям множество зрительных образов: от мерцающего света бриллиантовых подвесок до тревожных звуков скрипок, создающих атмосферу загадки и интриги.

Приходите увидеть увлекательные события королевского двора и погрузиться в атмосферу исторической мелодрамы!

Купить билет на спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы»

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
24 октября суббота
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1000 ₽
25 октября воскресенье
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
26 октября понедельник
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1000 ₽
5 ноября четверг
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
25 ноября среда
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 500 ₽
30 декабря среда
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
31 декабря четверг
18:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽

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