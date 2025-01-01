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Шоу саундтреков: Ангелы и Демоны. Imperial Orchestra
Киноафиша Шоу саундтреков: Ангелы и Демоны. Imperial Orchestra

Шоу саундтреков: Ангелы и Демоны. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу саундтреков от Imperial Orchestra

Погрузитесь в незабываемое музыкальное путешествие на шоу саундтреков «Ангелы и Демоны» от Imperial Orchestra Virtuoso! Впервые на сцене Imperial Hall развернётся настоящая битва между светом и тьмой, где величайшие композиторы всех времён — Бах, Григ, Моцарт — встретятся с современными легендами кино, такими как Ханс Циммер и Джон Уильямс.

Программа вечера: классика и кино

Концерт подарит зрителям уникальное сочетание классической музыки и культовых саундтреков. В программе — шедевры, которые в разные эпохи отражали дуэль добра и зла, ангелов и демонов. Зрителей ждёт музыка, знакомая каждому: от органных произведений Баха до завораживающих мелодий «Призрака оперы» и волнующих звуков из «Пиратов Карибского моря». В финале прозвучат композиции из фильма «Ангелы и Демоны» — саундтрек, который завоевал сердца миллионов.

Музыкальная дуэль: Ангелы и Демоны

На сцене развернётся грандиозное музыкальное сражение. Вы услышите, как ангельские звуки органа Баха сочетаются с виолончелью и фортепиано, создавая атмосферу покоя и гармонии. А затем — дьявольская скрипка Паганини и мощное меццо-сопрано в итальянских операх заполнят зал накалом страстей. Это не просто концерт, а настоящее погружение в противоборство сил света и тьмы, воплощённых в звуках и эмоциях.

Программа концерта

  • В. А. Моцарт — Реквием / «Lacrimosa»
  • А. Вивальди — «Лето» и «Гроза» из цикла «Времена года»
  • Н. Паганини — Каприс №24
  • Э. Григ — «В пещере горного короля»
  • Э. Л. Уэббер — «Призрак оперы»
  • Х. Циммер — «Ангелы и Демоны», «Пираты Карибского моря»
  • Д. Уильямс — «Список Шиндлера»
  • Л. Эйнауди — «Una Mattina»
  • Н. Рота — «Крестный отец»
  • Т. Ньюман — «Запах женщины»
  • Д. Аронофски — «Реквием по мечте»
  • Л. Далла — «Карузо»

Визуальные эффекты и атмосфера

Погружение в мир музыки дополнится атмосферным визуальным сопровождением, которое перенесёт зрителей в живописные пейзажи Италии и интерьеры эпох. Это не просто концерт — это настоящее театрализованное музыкальное представление, где каждый звук наполнен смыслом, а каждая нота — эмоцией.

Для кого это шоу?

Шоу саундтреков «Ангелы и Демоны» создано для тех, кто любит музыку, которая рассказывает истории. Это событие для поклонников как классики, так и кинематографической музыки, для всех, кто хочет пережить эмоции, погрузившись в атмосферу настоящего музыкального противостояния.

Не пропустите это уникальное событие — столкновение света и тьмы, музыки и эмоций, где каждый зритель сможет выбрать свою сторону!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
20:00 от 1200 ₽

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