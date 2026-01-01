Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
Киноафиша Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Душа Рахманинова»: Симфония эмоций и переживаний

Приглашаем вас на вечер, посвященный гению Сергея Рахманинова. Концерт «Душа Рахманинова» откроет двери в мир глубоких эмоций и тончайших переживаний, погружая слушателей в симфонию страсти и меланхолии, запечатлённую в звуках.

Программа вечера

Программа концерта начнется с элегии и прелюдии до-диез минор – пронзительного крика души, проникающего в сердце. Нежные переливы фортепиано, как шепот ветра, отправят зрителей в мир грёз и воспоминаний. Музыкальные моменты, наполненные очарованием и грацией, внесут в программу нотки светлой надежды и умиротворения.

Каждая прелюдия – это отдельная миниатюра, живописующая различные настроения: от лирической задумчивости до бурной экспрессии. В этих коротких зарисовках Рахманинов выступает истинным мастером передачи тончайших оттенков человеческой души.

Кульминация вечера

Кульминацией вечера станет соната №2 си-бемоль минор. Эта масштабная и драматичная работа – вершина фортепианного творчества Рахманинова. Мощные аккорды и стремительные пассажи, сменяющиеся лирическими отступлениями, раскроют всю глубину и сложность рахманиновской души, погружая слушателей в вихрь страстей и переживаний.

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Антон Самсонов. В программе прозвучат:

  • Сергей Рахманинов (1873–1943) – Элегия и прелюдия до-диез минор, ор. 3
  • Два музыкальных момента, ор. 16: № 3 си минор и № 4 ми минор
  • Две прелюдии, ор. 23: № 4 ре мажор и № 5 соль минор
  • Соната № 2, ор. 36 (2 редакция)

Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Он стал учеником Лицея искусств «Санкт-Петербург» в шесть лет. Обучался у известных педагогов и успешно окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Антон является лауреатом множества международных конкурсов и гастролирует как в России, так и за рубежом.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
27 июня суббота
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

В ближайшие дни

Страдивари-ансамбль детям
6+
Классическая музыка

Страдивари-ансамбль детям

1 июня в 13:00 Мариинский-2
Билеты
6+
Классическая музыка

АСО, А.Соловьев, И.Папоян, Аб-т № 4

19 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
КняZz «Фокусник»
12+
Рок Русский рок

КняZz «Фокусник»

19 июля в 19:00 Ледовый дворец
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше