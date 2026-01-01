Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Приглашаем вас на вечер, посвященный гению Сергея Рахманинова. Концерт «Душа Рахманинова» откроет двери в мир глубоких эмоций и тончайших переживаний, погружая слушателей в симфонию страсти и меланхолии, запечатлённую в звуках.
Программа концерта начнется с элегии и прелюдии до-диез минор – пронзительного крика души, проникающего в сердце. Нежные переливы фортепиано, как шепот ветра, отправят зрителей в мир грёз и воспоминаний. Музыкальные моменты, наполненные очарованием и грацией, внесут в программу нотки светлой надежды и умиротворения.
Каждая прелюдия – это отдельная миниатюра, живописующая различные настроения: от лирической задумчивости до бурной экспрессии. В этих коротких зарисовках Рахманинов выступает истинным мастером передачи тончайших оттенков человеческой души.
Кульминацией вечера станет соната №2 си-бемоль минор. Эта масштабная и драматичная работа – вершина фортепианного творчества Рахманинова. Мощные аккорды и стремительные пассажи, сменяющиеся лирическими отступлениями, раскроют всю глубину и сложность рахманиновской души, погружая слушателей в вихрь страстей и переживаний.
Концерт представит лауреат международных конкурсов Антон Самсонов. В программе прозвучат:
Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Он стал учеником Лицея искусств «Санкт-Петербург» в шесть лет. Обучался у известных педагогов и успешно окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Антон является лауреатом множества международных конкурсов и гастролирует как в России, так и за рубежом.
Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.