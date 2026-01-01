Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Концерт «Душа Рахманинова»: Симфония эмоций и переживаний

Приглашаем вас на вечер, посвященный гению Сергея Рахманинова. Концерт «Душа Рахманинова» откроет двери в мир глубоких эмоций и тончайших переживаний, погружая слушателей в симфонию страсти и меланхолии, запечатлённую в звуках.

Программа вечера

Программа концерта начнется с элегии и прелюдии до-диез минор – пронзительного крика души, проникающего в сердце. Нежные переливы фортепиано, как шепот ветра, отправят зрителей в мир грёз и воспоминаний. Музыкальные моменты, наполненные очарованием и грацией, внесут в программу нотки светлой надежды и умиротворения.

Каждая прелюдия – это отдельная миниатюра, живописующая различные настроения: от лирической задумчивости до бурной экспрессии. В этих коротких зарисовках Рахманинов выступает истинным мастером передачи тончайших оттенков человеческой души.

Кульминация вечера

Кульминацией вечера станет соната №2 си-бемоль минор. Эта масштабная и драматичная работа – вершина фортепианного творчества Рахманинова. Мощные аккорды и стремительные пассажи, сменяющиеся лирическими отступлениями, раскроют всю глубину и сложность рахманиновской души, погружая слушателей в вихрь страстей и переживаний.

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Антон Самсонов. В программе прозвучат:

Сергей Рахманинов (1873–1943) – Элегия и прелюдия до-диез минор, ор. 3

Два музыкальных момента, ор. 16: № 3 си минор и № 4 ми минор

Две прелюдии, ор. 23: № 4 ре мажор и № 5 соль минор

Соната № 2, ор. 36 (2 редакция)

Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Он стал учеником Лицея искусств «Санкт-Петербург» в шесть лет. Обучался у известных педагогов и успешно окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Антон является лауреатом множества международных конкурсов и гастролирует как в России, так и за рубежом.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.