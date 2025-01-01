Меню
Дмитрий Гайдук
Билеты от 800₽
Киноафиша Дмитрий Гайдук

Дмитрий Гайдук

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте

Сказочный джем с Дмитрием Гайдуком в клубе "Place"

Дорогие зрители, приглашаем вас провести вечер 11 ноября в компании талантливого Дмитрия Гайдука и его музыкантов в клубе "Place". Эта встреча обещает быть уникальной и незабываемой.

Импровизация без границ

Сказочный джем – это полная импровизация, где результат станет сюрпризом как для Гайдука, так и для публики. Тысячи музыкальных стилистик готовы встретиться на одной сцене. В этот вечер возможно все: от даба до панк-рока, от восточных мотивов до хип-хопа.

Сказки из параллельных миров

Дмитрий Гайдук – самый известный рассказчик из параллельных миров. У него найдётся история на любой вкус, ведь запас историй у него велик. В его исполнении слушателям откроется целый мир музыкальных сказок.

Уютный вечер в теплой компании

Приглашаем вас насладиться теплой атмосферой и волшебством музыки, провести осенний вечер в искренней компании Гайдука и его музыкального джема. Будет как всегда увлекательно!

Купить билет на концерт Дмитрий Гайдук

Январь
5 января понедельник
19:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 800 ₽

