Сказочный джем с Дмитрием Гайдуком в клубе "Place"

Дорогие зрители, приглашаем вас провести вечер 11 ноября в компании талантливого Дмитрия Гайдука и его музыкантов в клубе "Place". Эта встреча обещает быть уникальной и незабываемой.

Импровизация без границ

Сказочный джем – это полная импровизация, где результат станет сюрпризом как для Гайдука, так и для публики. Тысячи музыкальных стилистик готовы встретиться на одной сцене. В этот вечер возможно все: от даба до панк-рока, от восточных мотивов до хип-хопа.

Сказки из параллельных миров

Дмитрий Гайдук – самый известный рассказчик из параллельных миров. У него найдётся история на любой вкус, ведь запас историй у него велик. В его исполнении слушателям откроется целый мир музыкальных сказок.

Уютный вечер в теплой компании

Приглашаем вас насладиться теплой атмосферой и волшебством музыки, провести осенний вечер в искренней компании Гайдука и его музыкального джема. Будет как всегда увлекательно!