Emotions: Неоклассика при свечах

Иммерсивный вечер в мире неоклассики

Приглашаем вас на уникальное событие — «Emotions: Вселенная неоклассики», где музыканты Imperial Orchestra исполнит произведения великих композиторов современности: Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, Макса Рихтера, Абеля Коженевски и Клинта Менселла.

Эти мелодии представляют собой слияние академической глубины и кинематографической чувственности. В интимной атмосфере концертного зала «Верхний город», окруженного мерцанием тысячи свечей, зрители смогут насладиться живым звучанием инструментов. Благодаря исключительной акустике, каждый звук обретает свою выразительность и глубину.

Идеальное место для уединения

Это вечер, который подходит для романтических свиданий или откровенных разговоров без слов, а также для тех, кто ищет настоящую эмоциональную тишину в шумном мире. Музыка, которую вы услышите, позволит вам легко раствориться в своих мыслях или разделить переживания с близким человеком.

Программа концерта

В программе звучат знаменитые саундтреки к фильмам:

«Амели»

«1+1»

«Остров проклятых»

«Реквием по мечте»

Также планируется исполнение широкого спектра инструментальных композиций неоклассиков:

Clint Mansell (Клинт Мэнсел) - Реквием по мечте

- Реквием по мечте Max Richter (Макс Рихтер) - Infra, November, The trees, Mercy, Quality of mercy, On The Nature Of Daylight, Времена года (фрагменты)

- Infra, November, The trees, Mercy, Quality of mercy, On The Nature Of Daylight, Времена года (фрагменты) Ludovico Einaudi (Людовико Эйнауди) - Pathos, I giorni, Experience, Wind song, Elegy for the Arctic

- Pathos, I giorni, Experience, Wind song, Elegy for the Arctic Yann Tiersen (Ян Тирсен) - La valse d'Amelie, Le Matin, Comptine D’un Autre Ete

- La valse d'Amelie, Le Matin, Comptine D’un Autre Ete Abel Korzhenovski (Абель Коженёвски) - Charms

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа (с антрактом). Рекомендуется возрастная категория 6+.

Обратите внимание, состав солистов может быть изменен.