Emotions: Неоклассика при свечах

Приглашаем вас на уникальное событие — «Emotions: Вселенная неоклассики», где музыканты Imperial Orchestra исполнит произведения великих композиторов современности: Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, Макса Рихтера, Абеля Коженевски и Клинта Менселла.
Эти мелодии представляют собой слияние академической глубины и кинематографической чувственности. В интимной атмосфере концертного зала «Верхний город», окруженного мерцанием тысячи свечей, зрители смогут насладиться живым звучанием инструментов. Благодаря исключительной акустике, каждый звук обретает свою выразительность и глубину.
Это вечер, который подходит для романтических свиданий или откровенных разговоров без слов, а также для тех, кто ищет настоящую эмоциональную тишину в шумном мире. Музыка, которую вы услышите, позволит вам легко раствориться в своих мыслях или разделить переживания с близким человеком.
В программе звучат знаменитые саундтреки к фильмам:
Также планируется исполнение широкого спектра инструментальных композиций неоклассиков:
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа (с антрактом). Рекомендуется возрастная категория 6+.
Обратите внимание, состав солистов может быть изменен.