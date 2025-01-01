Меню
Emotions: Неоклассика при свечах
6+
О концерте/спектакле

Иммерсивный вечер в мире неоклассики

Приглашаем вас на уникальное событие — «Emotions: Вселенная неоклассики», где музыканты Imperial Orchestra исполнит произведения великих композиторов современности: Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, Макса Рихтера, Абеля Коженевски и Клинта Менселла.

Эти мелодии представляют собой слияние академической глубины и кинематографической чувственности. В интимной атмосфере концертного зала «Верхний город», окруженного мерцанием тысячи свечей, зрители смогут насладиться живым звучанием инструментов. Благодаря исключительной акустике, каждый звук обретает свою выразительность и глубину.

Идеальное место для уединения

Это вечер, который подходит для романтических свиданий или откровенных разговоров без слов, а также для тех, кто ищет настоящую эмоциональную тишину в шумном мире. Музыка, которую вы услышите, позволит вам легко раствориться в своих мыслях или разделить переживания с близким человеком.

Программа концерта

В программе звучат знаменитые саундтреки к фильмам:

  • «Амели»
  • «1+1»
  • «Остров проклятых»
  • «Реквием по мечте»

Также планируется исполнение широкого спектра инструментальных композиций неоклассиков:

  • Clint Mansell (Клинт Мэнсел) - Реквием по мечте
  • Max Richter (Макс Рихтер) - Infra, November, The trees, Mercy, Quality of mercy, On The Nature Of Daylight, Времена года (фрагменты)
  • Ludovico Einaudi (Людовико Эйнауди) - Pathos, I giorni, Experience, Wind song, Elegy for the Arctic
  • Yann Tiersen (Ян Тирсен) - La valse d'Amelie, Le Matin, Comptine D’un Autre Ete
  • Abel Korzhenovski (Абель Коженёвски) - Charms

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа (с антрактом). Рекомендуется возрастная категория 6+.

Обратите внимание, состав солистов может быть изменен.

Сентябрь
27 сентября суббота
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1600 ₽

Фотографии

