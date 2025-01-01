Outline 2025

Масштабный культурный фестиваль нового формата, который пройдет с 8 по 14 июля в живописной природной локации Подмосковья, на берегу реки Дубна.Пространство в 40 гектаров превратится в многослойную арт-платформу, где объединяются электронная музыка, современное искусство, перформансы и световые инсталляции.

В 2025 году фестиваль предложит девять разнохарактерных сцен: от дневных танцполов на открытом воздухе до ночных клубных пространств и медиа-залов. Особое внимание уделено визуальному искусству и интерактивным объектам, курируемым командой Intervals. Также на территории развернется полноценная инфраструктура для комфортного отдыха: кемпинги, глэмпинг-зоны и арт-пространства в лесу.

«Дикая Мята»

С 12 по 15 июня пройдет фестиваль, не нуждающийся в представлении. Событие, на котором вы либо были, либо точно слышали восторженные отзывы друзей. Крупнейший независимый открытый музыкальный фестиваль России. В 2025 году планируется выступления более 120 артистов на 7 сценах, выступят самые популярные коллективы! В числе участников — The Hatters, «Ария», polnalyubvi, Drummatix, Zoloto, Jane Air, Oligarkh, Петр Налич и другие. Организаторы идут навстречу зрителям с детьми — на территории работает детский сад, комната матери и ребёнка, всё для того, чтобы вы могли расслабиться под шикарную музыку.

Хотя фестиваль располагается посреди поля в Тульской области, территория довольно обустроенная. Есть удобные кемпинги, обустроенные дома, питьевые фонтаны, освещение. Если устанете от музыки, можно позаниматься йогой, сходить на лекцию или мастер-класс, заняться спортом — у посетителей море возможностей хорошо провести время.

Stereoleto 2025

Один из старейших независимых фестивалей в России, который в этом году пройдет сразу в двух городах: 13–14 июня в Санкт-Петербурге на «Севкабель Порту» и 21 июня в Москве, в саду «Эрмитаж». Формат мероприятия остается верен себе — живые концерты под открытым небом, современная музыка без жанровых границ и неповторимая атмосфера городского лета.

Фестиваль традиционно предлагает слушателям свежий состав участников: от культовых команд до новых ярких имен. В этом году в программе — «Кино», Neuromonk Feofan, Billy's Band, Jane Air, «Диктофон», «Хмыров» и другие артисты, каждый со своим неповторимым звучанием.

Stereoleto давно вышел за рамки просто музыкального события. Это городской культурный уикенд, где музыка встречается с гастрономией, локальным дизайном и арт-проектами, превращая привычные площадки в пространство свободы и вдохновения.

Пикник «Афиши» 2025

Масштабное летнее событие, сочетающее музыку, культуру и отдых под открытым небом. В этом году фестиваль пройдет сразу в двух городах: 21 июня в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» и 9 августа в Санкт-Петербурге, на живописном Елагином острове.

Фестиваль давно зарекомендовал себя как один из самых ожидаемых городских праздников, объединяющий живые концерты, гастрономию, маркет локальных брендов, лекции и активности для всей семьи. На разных площадках гостей ждут выступления артистов из разных жанров — от инди и попа до электроники и хип-хопа.

В числе участников 2025 года — Cream Soda, Mnogoznaal & Kasha, Rozalia, Сироткин, Лауд, Тима ищет свет и другие музыканты, отражающие актуальное звучание времени.

Summer Sound x Билайн

Яркий музыкальный марафон под открытым небом, который охватит сразу несколько городов: Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Фестиваль собирает на одной сцене популярных исполнителей, чтобы подарить гостям мощный заряд энергии и настоящую атмосферу летнего драйва.

В 2025 году в лайнапе — Cream Soda, Ramil', Ева Власова, Wildways, Beautiful Boys и другие артисты, задающие ритм современной сцены. Каждый город получает свою уникальную программу, но объединяет их одно — праздник музыки и свободы.

На площадках предусмотрены разные форматы участия: от активного танцпола до лаунж-зон с комфортом и привилегиями. Summer Sound x Билайн — это не просто концерты, а целая серия музыкальных встреч, где каждый момент пропитан летом и хорошей музыкой.

«Это лето фестиваль»

Фестиваль, который откроет сезон теплых дней в Москве и Нижнем Новгороде. Мероприятие объединяет музыку, творчество, лекции, семейный досуг и атмосферу открытого праздника, напоминая, что лето — это не только погода, но и состояние души.

В программе — выступления современных артистов, интерактивные мастер-классы, встречи с авторами, культурные инициативы от партнёров вроде Дома культуры ГЭС-2 и Переделкино. Особое внимание уделено семейному отдыху: гостей ждут игровые зоны, уличные активности, комфортные лаунж-пространства и гастрономические корнеры с блюдами на любой вкус.

АрХХстояние: Моё главное

Двадцатый юбилейный фестиваль ландшафтного искусства, который состоится с 25 по 27 июля в арт-парке «Никола-Ленивец». В этом году он выходит за рамки привычной архитектуры и превращается в концептуальный город размышлений, где каждый объект становится частью личного высказывания.

Тема фестиваля — «Моё главное» — приглашает задуматься о собственных приоритетах и смыслах. В рамках события появится уникальная инсталляция — «Белый город», созданный из временных архитектурных форм: от «Аэровокзала» до музея и «лечебницы». Эти арт-объекты будут выполнять роль символических пространств для внутреннего диалога и исследования себя через взаимодействие с окружающей средой.

АрХХстояние — это не просто фестиваль, а живой художественный эксперимент на стыке природы, архитектуры и личной философии. Здесь искусство становится инструментом осмысления самого главного.

Международный фестиваль медиаискусства НУР

Масштабное культурное событие, посвящённое синтезу технологий, света и звука. В пятый раз Казань становится центром цифрового искусства, собирая авторов из разных стран для создания визуальных инсталляций, аудиовизуальных шоу и образовательных программ.

События фестиваля разворачиваются сразу на нескольких городских площадках, превращая привычное городское пространство в арт-объект. Программа включает выставки медиаарта, выступления электронных музыкантов, лекции и перформансы, подчеркивая диалог между культурой и цифровыми инновациями.