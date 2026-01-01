Школа жизни
Нити 18+
О спектакле

Спектакль «Школа жизни» в Театре «НИТИ»

Театр «НИТИ» представляет спектакль-акцию «Школа жизни», в котором зрители отправятся на испытания, получив возможность пройти уникальный экзамен. Эта «образцовая школа» приглашает вас на уроки по обществознанию, трудам, литературе и музыке. Успешная сдача экзаменов позволит зрителям получить дипломы и шанс поступить в образцовый ВУЗ!

Вавилов Лофт превратится в школьные кабинеты, где зрители вспомнят о своей школьной поре. На каждом этаже будут проходить занятия, что делает формат необычным и интерактивным. Интересно отметить, что это не просто спектакль — это исследование того, чему же на самом деле учат в школе. Это эксперимент по созданию мини-государства с собственными законами и иерархией, который отражает несправедливость, присущую взрослой жизни.

Зрители «Школы жизни» снова станут учениками и окажутся на линейке, где «в первый раз пойдут в первый класс». Так, театры ИNОЙ, Театр «НИТИ» и СФЕРА | ШКОЛА ЛЮБВИ К БАСКЕТБОЛУ станут кабинетами для разнообразных занятий. Уроки музыки, окружающего мира, литературы и труда позволят участникам попробовать себя в роли студентов и выявить, насколько система образования влияет на каждого из нас.

  • Возрастной ценз: 18+
  • Не забудьте взять с собой сменку!

Приглашаем вас провести вечер в школьной атмосфере и открыть для себя вновь все радости и трудности обучения!

Режиссер
Светлана Амирханова
В ролях
Алексей Артемов
Кристина Жаббарова
Екатерина Щуко
Олег Денисов

Май
23 мая суббота
15:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽
18:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Журавль и цапля
6+
Детский Кукольный
Журавль и цапля
21 марта в 13:00 Большой театр кукол
от 1200 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
3 июня в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Анна в тропиках
16+
Драма
Анна в тропиках
13 апреля в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
