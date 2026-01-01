Тонкая психодрама "Точка возврата"

Спектакль «Точка возврата» представляет собой четыре иллюстрации любви, выполненные двумя актерами. Это тонкая психологическая драма о взаимоотношениях мужчины и женщины, созданная на стыке восточной и западной философий. Пьеса исследует глубину человеческих отношений и их вечные вопросы, выходящие за рамки времени и пространства.

Автор и режиссер

Автор пьесы — Александр Строганов, известный драматург, поэт и писатель. Он также является доктором медицинских наук и доцентом кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета. Строганов разработал уникальное направление в психотерапии — трансдраматическую терапию, которая соединяет театральные техники с психотерапевтическими методами.

Режиссером спектакля выступила Людмила Никитина, обладающая опытом работы в различных театральных жанрах.

Актерский состав

В главных ролях:

Нора — Мария Васильева

Борис — Валентин Воробьев

Оформление и атмосфера

Сценография спектакля создана Денисом Михневичем, а художественное освещение разработано Андреем Горловым. Эти элементы подчеркивают атмосферу драмы и усиливают эмоциональную составляющую представления.

Присоединяйтесь к этому захватывающему спектаклю, чтобы увидеть, как любовь и взаимоотношения раскрываются через призму разнообразных культур и философий.