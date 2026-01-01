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Евгений Цыганов: про Питер без FM
Киноафиша Евгений Цыганов: про Питер без FM

Спектакль Евгений Цыганов: про Питер без FM

В рамках нового проекта Дома культуры Льва Лурье 18+
Возраст 18+

О спектакле

Творческая встреча с Евгением Цыгановым в Петербурге

Что общего у завзятых петербуржцев и Евгения Цыганова, знаменитого актера, который более 20 лет назад раскрыл богатую атмосферу города в проекте «Питер. FM»? Как оказалось, говорить есть о чем! Темы обсуждения включают не только поэзию Бродского в произведении «Полутора комнатах», но и влияние рок-н-ролла на культуру. Зрители также смогут услышать авторский кавер на песни Виктора Цоя и узнать о гуляниях с дочерью по белым ночам.

Зрителей ждет не только живое времяпрепровождение, но и интересные истории о гастролях в БДТ. Евгений поделится мыслями о том, как магнетизм Петербурга проникает в жизнь каждого его жителя, а также про свою жизнь в Москве, сохраняя при этом петербургскую харизму.

Компанию москвичу Цыганову составят Лев Лурье и Александр Малич — два человека, которых также волнует культура и жизнь города.

Программа мероприятия

  • 13:00: Сбор гостей и приветственный бранч
  • 13:45: Евгений Цыганов рассказывает «о своём Петербурге»: вопросы от Льва Лурье с модерацией Александра Малича
  • 15:30: Обмен впечатлениями: ранний дижестив

«Собрание сочинений. Встречи на Невском» — это уникальный городской проект Дома культуры Льва Лурье. Здесь будут проходить доверительные беседы о «своём» Ленинграде-Петербурге с выдающимися современниками, для которых этот город стал важной частью жизни и судьбы.

В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов

Фотографии

Евгений Цыганов: про Питер без FM Евгений Цыганов: про Питер без FM
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