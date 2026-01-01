Спектакль Сергей Есенин. Москва кабацкая

Поэтический вечер «Москва кабацкая» в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет поэтический вечер, посвященный сборнику Сергея Есенина «Москва кабацкая». Литературный театр Олега Попова подготовил уникальную программу, которая украсит вечер теми, кто ценит поэзию великого поэта и мастерство самого Олега Попова.

Память о великом поэте

Сборник «Москва кабацкая» стал одним из самых любимых у современного читателя. Есенин часто читал стихи из этого цикла на литературных вечерах, которые были популярны в начале XX века. Москва кабацкая — это не просто поэзия, это особый взгляд на жизнь и любовь поэта.

Клавиши сердца

Олег Попов уже более 10 лет радует зрителей своими моноспектаклями, посвященными Есенину. Первый спектакль был представлен в 2007 году и стал лауреатом XXII Международного театрального фестиваля «Русская классика» в Лобне. С тех пор его выступления получили признание как в России, так и за границей — спектакль участвовал в проекте «Парад русских театров» в Дании и Швеции.

Мир чувств и эмоций

Наблюдая за исполнением Олега Попова, зрители отмечают, что актёр не старается быть похожим на Есенина, а искренне передает высокое искусство поэзии. Он доносит до зрителей чувственность и беззаветную любовь поэта к родине, свет его гения, который мыслил и чувствовал через стихи.

Музыкальное сопровождение

В программе вечера также звучит музыка Светланы Сиротиной на скрипке, которая добавляет особую атмосферу и глубину восприятия поэзии.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, который пройдет в уникальной атмосфере «Бродячей Собаки», где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.