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Гудок
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Спектакль Гудок

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «ГУДОК!» — молодая советская литература на сцене театра МОСТ

Театр «МОСТ» представляет новый спектакль основателя Евгения Славутина — документальную фантасмагорию «ГУДОК!». Это история о таланте, смелости и легкомысленности, присущих юности. Спектакль предлагает зрителям удивительную театральную повесть с элементами художественного вымысла, рассказывающую о молодых писателях, создавших мир советской литературы в крохотном пространстве с картонными перегородками.

Путешествие в мир литературы

В центре сюжета — герои легендарной редакции газеты «Гудок»: Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф и Евгений Петров. Эти пятеро будущих великих литераторов, напитавшиеся черноморским воздухом, приедут в столицу России, чтобы совершить настоящие подвиги. Под стук колес поезда «Одесса — Москва» и звук печатной машинки редакции «Гудка» обычные мальчишки превратятся в авторов гениальных произведений, которые будут вдохновлять поколения читателей.

Энергия и страсть на сцене

Спектакль наполнен юмором, музыкой и поэзией. Он помогает зрителям понять, как рождаются стихи, пьесы и романы, а также откуда берутся настоящие чувства — дружба и любовь. Яркое и стремительное действие раскручивается с помощью вращающейся карусели и бегущих стрелок часов, что создает атмосферу, полную неуёмной энергии исполнителей — таких же молодых и талантливых, как их персонажи.

Вдохновение в каждом звуке

Зрители смогут не только насладиться театром, но и узнать ответы на вопросы о том, из какого сора рождаются великие произведения. Слышите, «ГУДОК!»? Так звучит вдохновение!

Благодарим за поддержку партнёра спектакля — Российское общество историков транспорта, которое стремится сохранить и популяризировать наследие транспортной отрасли.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Александр Сизов
Семен Осипов
Дмитрий Райлян
Александр Тудовши
Дарья Белоокая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽
18 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Гудок Гудок Гудок Гудок

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