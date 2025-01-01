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Капитал
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Спектакль Капитал

Постановка
Среда 21 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Искусство и философия в театре

«Капитал» – это уникальный спектакль, который соединяет в себе глубокие философские идеи Карла Маркса и современные реалии. Режиссер Надя Кубайлат создает атмосферу, в которой зрители смогут увидеть, как серьезные концепции становятся доступными и понятными через искусство.

Игра на грани искусства и науки

Надя Кубайлат использует игровой подход к материалу, который на первый взгляд может показаться неигровым. Сам Маркс считал свои работы художественными, несмотря на «проблемы с печенью и деревянным стилем». Это позволяет зрителям взглянуть на его идеи с новой стороны.

Актуальность «Капитала» сегодня

Спектакль основан на книге, написанной 150 лет назад, но она все еще актуальна. «Капитал» остается важным критическим инструментом для анализа современного общества. Однако, по статистике, лишь немногие знакомы с оригинальным текстом.

Доступность философии

Не стоит переживать, если вы не читали книгу. Философ Алексей Цветков подготовил материал в доступной форме, а актер Александр Николаев поможет вам разобраться в сложных темах, представленным в спектакле. Вместе они сделают философию понятной и увлекательной для каждого зрителя.

«Капитал» – это не просто спектакль, а возможность задуматься о повседневной жизни и о том, как идеи Маркса могут быть применимы сегодня. Не упустите шанс увидеть это на сцене!

Режиссер
Надя Кубайлат
В ролях
Александр Николаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽
17 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

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