Спектакль В поисках золотого ключика

Знакомство с приключениями Буратино

В Музее «Буратино-Пиноккио» вас ждёт увлекательная программа, посвящённая сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Это идеальная возможность для маленьких зрителей, которые любят сказки и интерактивные экскурсии.

Приключения в Буратинии

По мере того как малыши преодолевают пещеру и спускаются с горы, они оказываются в волшебной стране Буратинии. Здесь их ждёт множество интересных открытий: они посетят домик Мальвины, найдут золотой ключ в пруду черепахи Тортилы и откроют тайную дверцу в каморке папы Карло!

Не забудьте: за холстом с нарисованным очагом скрыта загадочная потайная дверца, которую нужно открыть волшебным ключом. Помните, куда она ведет?

Сувенир на память

В завершение программы каждый участник получит сувенир, который станет приятным напоминанием о чудесных приключениях!

Практическая информация