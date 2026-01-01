Шинель: классика Гоголя на сцене МХТ Чехова

Спектакль «Шинель» в МХТ Чехова основан на повести Николая Гоголя. Эта трогательная история рассказывает о жизни мелкого чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина, который решает сшить себе новую шинель. Это, казалось бы, банальное событие становится судьбоносным и в итоге приводит к трагическим последствиям.

Режиссура и постановка

Режиссером спектакля является Антон Коваленко, известный своими работами, отражающими религиозные мотивы. В его интерпретации «Шинель» превращается в глубокое исследование человеческой души, мечтающей о лучшем существовании вдали от страданий повседневной жизни.

Художественные детали

Сценография и костюмы спектакля выполнены Олегом Головко, а световое оформление создано Марией Белозерцевой. Музыкальное сопровождение подготовлено Алёной Хованской, Сергеем Егоровым и Антоном Коваленко. Балетмейстер Олег Глушков также внес свой вклад в визуальное искусство постановки.

Каст актеров

В спектакле задействованы следующие актеры:

Акакий Акакиевич Башмачкин — Авангард Леонтьев

— Авангард Леонтьев Хозяйка в квартире Башмачкина, жена Григория Петровича — Юлия Чебакова, Янина Колесниченко

— Юлия Чебакова, Янина Колесниченко Григорий Петрович, Будочник — Олег Тополянский

— Олег Тополянский Чиновники — Арсентий Журид, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин

Не упустите шанс увидеть эту яркую интерпретацию классической литературы. Спектакль «Шинель» привлечет внимание любителей театра и ценителей глубокой драмы.