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Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

Постановка
МХТ им. Чехова 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Шинель: классика Гоголя на сцене МХТ Чехова

Спектакль «Шинель» в МХТ Чехова основан на повести Николая Гоголя. Эта трогательная история рассказывает о жизни мелкого чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина, который решает сшить себе новую шинель. Это, казалось бы, банальное событие становится судьбоносным и в итоге приводит к трагическим последствиям.

Режиссура и постановка

Режиссером спектакля является Антон Коваленко, известный своими работами, отражающими религиозные мотивы. В его интерпретации «Шинель» превращается в глубокое исследование человеческой души, мечтающей о лучшем существовании вдали от страданий повседневной жизни.

Художественные детали

Сценография и костюмы спектакля выполнены Олегом Головко, а световое оформление создано Марией Белозерцевой. Музыкальное сопровождение подготовлено Алёной Хованской, Сергеем Егоровым и Антоном Коваленко. Балетмейстер Олег Глушков также внес свой вклад в визуальное искусство постановки.

Каст актеров

В спектакле задействованы следующие актеры:

  • Акакий Акакиевич Башмачкин — Авангард Леонтьев
  • Хозяйка в квартире Башмачкина, жена Григория Петровича — Юлия Чебакова, Янина Колесниченко
  • Григорий Петрович, Будочник — Олег Тополянский
  • Чиновники — Арсентий Журид, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин

Не упустите шанс увидеть эту яркую интерпретацию классической литературы. Спектакль «Шинель» привлечет внимание любителей театра и ценителей глубокой драмы.

Режиссер
Антон Коваленко
В ролях
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Юлия Чебакова
Янина Колесниченко
Олег Тополянский

Фотографии

Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель
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