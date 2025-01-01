Меню
Шерлок Холмс
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шерлок Холмс

Спектакль Шерлок Холмс

Детектив-балет
Постановка
Театр им. Наталии Сац 12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Шерлок Холмс: детектив в танце

Балет «Шерлок Холмс» основан на мотивах произведений Артура Конана Дойля, о знаменитом детективе. Более ста лет его истории захватывают воображение читателей разных возрастов и национальностей, заставляя вновь и вновь возвращаться к страницам «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

На сцене театра вы увидите, как одна из запутанных детективных историй оживает в танце и музыке. Расскажет её народный артист России Георгий Тараторкин. В его исполнении вы не только узнаете о загадочном преступлении, но и раскроете главный секрет знаменитого детектива — метод дедукции. Запомните это слово: оно включает в себя цепочку логических умозаключений, позволяющую раскрывать самые сложные преступления.

Команда творцов

Либретто спектакля написано Георгием Тараторкиным, а хореография разработана Александром Марковым и другими известными деятелями искусства. Это уникальное событие сочетает в себе элементы танца, музыки и театра, создавая увлекательное пространство для зрителей.

Кому интересен спектакль

«Шерлок Холмс» — это не только балет для любителей классического искусства, но и увлекательное представление для поклонников детективного жанра. Если вы хотите увидеть гениального сыщика в исполнении талантливых артистов, это мероприятие станет отличной возможностью для развлечения и вдохновения.

Купить билет на спектакль Шерлок Холмс

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 1000 ₽

Фотографии

Шерлок Холмс Шерлок Холмс Шерлок Холмс Шерлок Холмс Шерлок Холмс

