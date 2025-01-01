Спектакль Дни Турбиных

Меню
Дни Турбиных
Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Дмитрий Бероев
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Дни Турбиных»: Вечные ценности на фоне революционных бурь

Пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных» возвращается на театральные подмостки, погружая зрителей в переломный момент истории России — революцию и Гражданскую войну. Это произведение, основанное на романе «Белая гвардия», продолжает волновать сердца и умы зрителей, раскрывая судьбы русской интеллигенции.

Сюжет: Любовь и честь в бурное время

В центре сюжета — семья Турбиных, чьи судьбы переплетаются на фоне исторических потрясений. Пьеса рассказывает о том, как сохранить человечность, когда рушится привычный мир. В это тяжелое время главные герои вынуждены делать выбор между личными чувствами и долгом перед родиной.

Актуальность: Почему стоит посмотреть

Сюжет «Дней Турбиных» будет понятен и близок каждому, кто сталкивается с вопросами моральных устоев и личного выбора. Спектакль напоминает о том, что даже в самые трудные времена важно оставаться верным своим принципам и близким. Стремление сохранить любовь и честь делает это произведение вечным.

Факты о спектакле

«Дни Турбиных» были написаны в 1925 году, и с тех пор не потеряли своей актуальности. Пьеса была запрещена в советскую эпоху, однако благодаря упорству Булгакова и современным интерпретациям, она вновь завоевывает сердца зрителей по всему миру.

 

Расписание

16 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

