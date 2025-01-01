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Еми/Yomi
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Киноафиша Еми/Yomi

Спектакль Еми/Yomi

18+
Режиссер Алена Гуменная
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Танцевальное шоу Алёны Гуменной

«Ёми» — это произведение искусства, которое открывает красоту человеческого тела новыми, но вечно актуальными способами. Пластический спектакль основан на сюжетах японской мифологии и погружает зрителей в загадочный подземный мир, где человеческие тела обретают новые формы.

Хореограф-постановщик и команда

Алена Гуменная, один из ведущих хореографов России, известна своей работой над проектами «Танцы на ТНТ», «Новые Танцы» и «Dance Революция» на Первом Канале. Она также является участницей команды Ked Егора Дружинина и основателем команды FRG Crew. Вместе с группой из девяти танцоров Гуменная создает завораживающее произведение, соединяя в нём мифологию, анатомию и философию.

Противоречия и трансформации

Спектакль раскрывает дуальность человеческого тела: регенерацию и деградацию, твердое и жидкое, физическое и мифологическое. Первый акт посвящен перерождению: душа покидает тело, пересекаясь с мифологическими существами и препятствиями. Сюжет ведет зрителей в страну мертвых, где душа умершей девушки встречается с мистическими созданиями и преодолевает невероятные преграды.

Участники и звезды проекта

В проекте участвуют звезды проекта «Танцы на ТНТ»: Камилла Давлеткулова, Анита Ильмурзина, Екатерина Иванова, Арина Никогосян, Сабина Галеева, Амалия Янгирова, Елизавета Бражникова, Виктория Редченко, Варвара Шарапова, Инна Син и Аслан Мухаметжанов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Еми/Yomi Еми/Yomi Еми/Yomi Еми/Yomi Еми/Yomi Еми/Yomi Еми/Yomi

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