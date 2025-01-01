Спектакль Еми/Yomi

Танцевальное шоу Алёны Гуменной

«Ёми» — это произведение искусства, которое открывает красоту человеческого тела новыми, но вечно актуальными способами. Пластический спектакль основан на сюжетах японской мифологии и погружает зрителей в загадочный подземный мир, где человеческие тела обретают новые формы.

Хореограф-постановщик и команда

Алена Гуменная, один из ведущих хореографов России, известна своей работой над проектами «Танцы на ТНТ», «Новые Танцы» и «Dance Революция» на Первом Канале. Она также является участницей команды Ked Егора Дружинина и основателем команды FRG Crew. Вместе с группой из девяти танцоров Гуменная создает завораживающее произведение, соединяя в нём мифологию, анатомию и философию.

Противоречия и трансформации

Спектакль раскрывает дуальность человеческого тела: регенерацию и деградацию, твердое и жидкое, физическое и мифологическое. Первый акт посвящен перерождению: душа покидает тело, пересекаясь с мифологическими существами и препятствиями. Сюжет ведет зрителей в страну мертвых, где душа умершей девушки встречается с мистическими созданиями и преодолевает невероятные преграды.

Участники и звезды проекта

В проекте участвуют звезды проекта «Танцы на ТНТ»: Камилла Давлеткулова, Анита Ильмурзина, Екатерина Иванова, Арина Никогосян, Сабина Галеева, Амалия Янгирова, Елизавета Бражникова, Виктория Редченко, Варвара Шарапова, Инна Син и Аслан Мухаметжанов.