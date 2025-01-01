Меню
Шерлок Холмс. Последний ход
Киноафиша Шерлок Холмс. Последний ход

Спектакль Шерлок Холмс. Последний ход

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шерлок Холмс возвращается в Dreamville

Для всех маленьких детективов и любителей разгадок – театр Дримвиль снова открывает свои двери. 25 октября на сцену выйдет детский спектакль о легендарном Шерлоке Холмсе.

Новое расследование

Те, кто уже знаком с предыдущими приключениями, знают: тайны никогда не заканчиваются. В этом сезоне зрителей ждут новые персонажи, неожиданные повороты и интригующий враг. Ребята смогут не только наблюдать за происходящим, но и участвовать в увлекательном расследовании.

Зачем приходить

Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и образовательным. Он развивает внимательность, логику и командный дух. На сцене будут использованы интересные визуальные элементы и интерактивные моменты, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью захватывающей детективной истории! Ждем вас в театре Дримвиль!

Октябрь
25 октября суббота
10:00
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
от 900 ₽
12:00
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
от 1100 ₽
26 октября воскресенье
12:00
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
от 1100 ₽
14:00
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
от 1100 ₽
31 октября пятница
18:00
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
от 900 ₽

