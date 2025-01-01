Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Душечка
Киноафиша Душечка

Спектакль Душечка

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведению А. П. Чехова (в рамках проекта «Яркий дебют»)

В основе этого спектакля — одно из самых знаменитых произведений А. П. Чехова, рассказ о женщине, чье сердце полно любви, но не всегда находит отклик в окружающем мире. Ольга, или «Душечка», как называют её мужчины и дамы, — женщина, для которой любовь становится смыслом жизни. Она постоянно любит, без остатка отдавая свою душу тому, кто рядом, растворяясь в любимом человеке всеми мыслями и чувствами.

Взгляд на «Душечку»

Лев Толстой считал, что Чехов высмеивает свою героиню, а сама она является идеалом женской любви. Однако в этом спектакле вопрос о том, что такое истинная любовь и насколько правильно понимать самопожертвование, раскрывается через глубокий и человечный взгляд. Кто же она, Душечка? Оказалась ли она жертвой или, наоборот, примером великой самоотдачи?

Победитель фестиваля

Спектакль «Душечка» был удостоен высших наград на V Международном фестивале «Он.Она.Они.» в Екатеринбурге, получив признание в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль» (Мария Ачаповская).

Молодые таланты на сцене

Режиссером спектакля стал Виталий Любский, а на сцене можно увидеть яркие работы молодых артистов — выпускников мастерской профессора С.Д. Черкасского 2024 года. Это дебютная работа для многих из них, и они с успехом воплощают в жизнь мир Чехова.

Ожидайте проникновенную интерпретацию Чехова, в которой философия и драма его героини обретает новый, современный контекст.

Режиссер
Виталий Любский
В ролях
Илья Гонташ
Егор Линников
Арсений Ермаков
Владимир Морозков
Мария Ачаповская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1000 ₽

Фотографии

Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка Душечка

В ближайшие дни

16+
Драма
Тихий час
5 августа в 17:00 Театр на Литейном
от 1400 ₽
Счастье есть...
16+
Музыка
Счастье есть...
18 августа в 19:00 Колизей
от 500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
29 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше