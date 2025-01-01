Спектакль по произведению А. П. Чехова (в рамках проекта «Яркий дебют»)

В основе этого спектакля — одно из самых знаменитых произведений А. П. Чехова, рассказ о женщине, чье сердце полно любви, но не всегда находит отклик в окружающем мире. Ольга, или «Душечка», как называют её мужчины и дамы, — женщина, для которой любовь становится смыслом жизни. Она постоянно любит, без остатка отдавая свою душу тому, кто рядом, растворяясь в любимом человеке всеми мыслями и чувствами.

Взгляд на «Душечку»

Лев Толстой считал, что Чехов высмеивает свою героиню, а сама она является идеалом женской любви. Однако в этом спектакле вопрос о том, что такое истинная любовь и насколько правильно понимать самопожертвование, раскрывается через глубокий и человечный взгляд. Кто же она, Душечка? Оказалась ли она жертвой или, наоборот, примером великой самоотдачи?

Победитель фестиваля

Спектакль «Душечка» был удостоен высших наград на V Международном фестивале «Он.Она.Они.» в Екатеринбурге, получив признание в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль» (Мария Ачаповская).

Молодые таланты на сцене

Режиссером спектакля стал Виталий Любский, а на сцене можно увидеть яркие работы молодых артистов — выпускников мастерской профессора С.Д. Черкасского 2024 года. Это дебютная работа для многих из них, и они с успехом воплощают в жизнь мир Чехова.

Ожидайте проникновенную интерпретацию Чехова, в которой философия и драма его героини обретает новый, современный контекст.