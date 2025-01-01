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Пять рассказов Шукшина
Киноафиша Пять рассказов Шукшина

Спектакль Пять рассказов Шукшина

Моноспектакль по рассказам великого русского писателя
Продолжительность 2 часа, 1 антракт

О концерте/спектакле

Спектакль «Пять рассказов Шукшина» от «Подвала бродячей собаки»

Театр «Подвал бродячей собаки» приглашает на уникальный спектакль «Пять рассказов Шукшина», основанный на произведениях талантливого русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина.

Талант Борисова

В этом спектакле особое внимание уделяется исполнению актера Борисова. Как отмечают критики, его игра не просто «чтение» текстов, а глубокое понимание и проникновение в каждый рассказ. Борисов мастерски владеет словом и интонацией, благодаря чему в его выступлении раскрывается подлинность жизни, свойственная творчеству Шукшина.

Нестандартный подход к Шукшину

Современное восприятие Шукшина часто сводится к бытовому фельетону. Однако Борисов оспаривает такое упрощенное прочтение. Он не прибегает к чрезмерным комедийным элементам, что придаёт спектаклю особую глубину. Актеру не нужны переодевания или сложный реквизит для воссоздания атмосферы шукшинских мест и времени — его главный инструмент — это голос.

Аудитория и резонанс

Современные зрители, независимо от возраста, находят отклик в таком «нестандартном» Шукшине. Это не просто рассказчик анекдотов, а глубоко чувствующий человек, художник, который говорит от имени народа.

Награды и достижения

Спектакль «Пять рассказов Шукшина» был представлен в Санкт-Петербурге благодаря усилиям предпринимателя и актера Сергея Федотова и учредителя «Бродячей собаки» Владимира Склярского. Он был удостоен диплома «За чистоту художественного слова» на фестивале «Монокль» и главного приза в номинации «Театр-малая форма» на Международном театральном форуме «Золотой Витязь» в 2009 году в Москве.

Содержание спектакля

В спектакль вошли такие рассказы, как «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала» и «Дядя Ермолай». Каждый из этих рассказов погружает зрителей в уникальный мир шукшинских героев и их переживаний.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать настоящим открытием для любителей театра!

Режиссер
Борис Фурнэ
В ролях
Владимир Борисов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пять рассказов Шукшина Пять рассказов Шукшина Пять рассказов Шукшина Пять рассказов Шукшина

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