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Краткий курс счастливой жизни
Киноафиша Краткий курс счастливой жизни

Спектакль Краткий курс счастливой жизни

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Социальная сатира на сцене театра комедии им. Акимова

В Театре комедии им. Акимова премьера комедии «Краткий курс счастливой жизни» переносит зрителей в мир амбициозных стремлений и моральных искушений. Режиссёр Вячеслав Семёнов предлагает остроумное и саркастическое прочтение пьесы, которая исследует, как далеко человек готов зайти ради успеха и благополучия.

Сюжет:

Главный герой, Мажис, мелкий клерк, стремится к роскошной жизни и высокому положению. Его мечты начинают сбываться, когда он женится на дочери министра и становится частью «клана госслужащих». В этом новом мире Мажис быстро усваивает искусство жульничества, манипуляции и обмана, используя свои навыки ради достижения личных целей.

Постепенно Мажис пренебрегает моральными нормами и семейными ценностями, что приводит его к преступлению. Однако его хитрость, аморальность и знание делового мира позволяют избежать наказания и мучений совести. Несмотря на то что действие спектакля происходит в Париже 1960-х, рассказ о Мажисе звучит как современная исповедь, отражающая реалии нынешнего века.

Внимание:

Спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.

Заключение:

«Краткий курс счастливой жизни» — это incisive и провокационная комедия, исследующая человеческие слабости и моральные дилеммы. Не упустите возможность увидеть, как сатира на социальные амбиции и моральные компромиссы раскрывается на сцене театра.

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Александр Матвеев
Елена Мелешкова
Виктория Криулина
Сергей Романюк
Анна Саклакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни Краткий курс счастливой жизни

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