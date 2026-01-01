Shaman 35. Лучшее
6+
Возраст 6+

О концерте

Shaman: выступление, которое нельзя пропустить

В БКЗ «Октябрьский» состоится концерт артиста Shaman. Зрителей ждут его самые известные хиты и новые композиции, которые уже завоевали популярность. Артист представит такие песни, как «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Моя Россия» и «Мёд». Также прозвучат новые мелодии, включая «Настоящий мужчина» и «Я останусь с тобой».

Мусульманин из Новороссии

Shaman, чье настоящее имя Ярослав, начал писать авторские песни с пятнадцати лет. Он имеет три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных. Артист активно продюсирует свое творчество и имеет за плечами многолетний опыт сценической деятельности.

Уникальный проект и коллаборации

Shaman получил широкую известность благодаря своим мощным vocal и яркому сценическому образу. На концертах, проходивших в Новороссии, к записи песни «Мы» подключилось 1000 жителей Луганска. Клип на композицию «Мой бой» был снят совместно с реальными бойцами, добровольцами и медиками.

Не пропустите

28 ноября 2026 года у вас есть возможность стать частью этого уникального события. Присоединяйтесь к поклонникам Shaman и насладитесь силой его голоса и оригинальностью его творчества. Это выступление станет настоящим праздником для всех ценителей живой музыки!

 

Ноябрь
28 ноября суббота
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2800 ₽

