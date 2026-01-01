Магия свечей. «Witney Houston Tribute» в Оранжерее

Среди тропических растений Оранжереи Таврического сада оживёт образ великой певицы Уитни Хьюстон. Её уникальный голос и мастерство завоевали сердца миллионов, задав высочайшую планку в исполнительском искусстве.
В атмосфере сотен кружек свечей вы сможете насладиться мировыми хитами, которые стали саундтреком целой эпохи. В программе прозвучат такие любимые композиции, как: I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance With Somebody и многие другие. Исполнят их блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин.
Яркая харизма и филигранная техника исполнителей раскроют перед вами мир эмоций Уитни, где каждая нота — это история любви, боли и триумфа. Экзотические растения, таинственный полусвет и мерцающие свечи создают волшебную атмосферу, в которой любимые хиты зазвучат по-новому и согреют ваше сердце. Эту незабываемую ночь запомнится вам надолго!
В продаже доступны билеты четырёх категорий:
В каждой категории свободная рассадка на стульях.