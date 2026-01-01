Магия свечей. «Witney Houston Tribute» в Оранжерее

Ночь под звуки Уитни Хьюстон в Таврическом саду

Среди тропических растений Оранжереи Таврического сада оживёт образ великой певицы Уитни Хьюстон. Её уникальный голос и мастерство завоевали сердца миллионов, задав высочайшую планку в исполнительском искусстве.

В атмосфере сотен кружек свечей вы сможете насладиться мировыми хитами, которые стали саундтреком целой эпохи. В программе прозвучат такие любимые композиции, как: I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance With Somebody и многие другие. Исполнят их блистательная Ольга Абдуллина и виртуозный пианист Лев Шишкин.

Яркая харизма и филигранная техника исполнителей раскроют перед вами мир эмоций Уитни, где каждая нота — это история любви, боли и триумфа. Экзотические растения, таинственный полусвет и мерцающие свечи создают волшебную атмосферу, в которой любимые хиты зазвучат по-новому и согреют ваше сердце. Эту незабываемую ночь запомнится вам надолго!

Исполнители

Ольга Абдуллина — джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов. Рояль: Лев Шишкин — лауреат международных конкурсов.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырёх категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой категории свободная рассадка на стульях.