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Trubetskoy
Киноафиша Trubetskoy

Trubetskoy

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Trubetskoy» в Douglas

Легитимные наследники легендарной группы «Ляпис Трубецкой», музыканты из «Trubetskoy», готовятся порадовать зрителей своим выступлением. Группа была создана вскоре после распада «Ляпис Трубецкой» одними из её основателей.

Состав группы

  • Вокал: Павел Булатников
  • Гитара: Виталий Вечерский
  • Барабаны: Сергей Подливахин
  • Бас-гитара: Дмитрий Свиридович
  • Клавиши: Дмитрий Хоменко
  • Труба: Петр Марцынкевич
  • Тромбон: Дмитрий Найденович

История и достижения

С момента своего основания в 2014 году в Минске, группа «Trubetskoy» записала два полноценных студийных альбома: «Magister Bibendi» и «Зашевелит Бит». Коллектив провёл более тысячи концертов как в Беларуси, так и за её пределами, включая страны такие как Казахстан, Россия, Грузия, Швеция и Германия.

Группа также неоднократно выступала на фестивале «Нашествие» и других крупных музыкальных событиях.

Репертуар

Основное внимание на концерте будет уделено золотым хитам группы, в числе которых: «Ау», «Яблони», «Керчь», «Евпатория», «Золотая антилопа», «Сочи», «Карусели-мельницы», «Снежная королева», «В платье белом», «Котик», «Ласточка», «Ты кинула», «Харэ», «Стаканы», «Огоньки», «Почтальоны», «Голуби» и многие другие. Также зрителей ожидают композиции из новых альбомов.

Не упустите возможность стать частью незабываемого музыкального вечера с «Trubetskoy» в Douglas!

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽

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