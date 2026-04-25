Концерт группы «Trubetskoy» в Douglas

Легитимные наследники легендарной группы «Ляпис Трубецкой», музыканты из «Trubetskoy», готовятся порадовать зрителей своим выступлением. Группа была создана вскоре после распада «Ляпис Трубецкой» одними из её основателей.

Состав группы

Вокал: Павел Булатников

Павел Булатников Гитара: Виталий Вечерский

Виталий Вечерский Барабаны: Сергей Подливахин

Сергей Подливахин Бас-гитара: Дмитрий Свиридович

Дмитрий Свиридович Клавиши: Дмитрий Хоменко

Дмитрий Хоменко Труба: Петр Марцынкевич

Петр Марцынкевич Тромбон: Дмитрий Найденович

История и достижения

С момента своего основания в 2014 году в Минске, группа «Trubetskoy» записала два полноценных студийных альбома: «Magister Bibendi» и «Зашевелит Бит». Коллектив провёл более тысячи концертов как в Беларуси, так и за её пределами, включая страны такие как Казахстан, Россия, Грузия, Швеция и Германия.

Группа также неоднократно выступала на фестивале «Нашествие» и других крупных музыкальных событиях.

Репертуар

Основное внимание на концерте будет уделено золотым хитам группы, в числе которых: «Ау», «Яблони», «Керчь», «Евпатория», «Золотая антилопа», «Сочи», «Карусели-мельницы», «Снежная королева», «В платье белом», «Котик», «Ласточка», «Ты кинула», «Харэ», «Стаканы», «Огоньки», «Почтальоны», «Голуби» и многие другие. Также зрителей ожидают композиции из новых альбомов.

Не упустите возможность стать частью незабываемого музыкального вечера с «Trubetskoy» в Douglas!