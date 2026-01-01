Симфония у моря «Очень странные дела»
Симфония у моря «Очень странные дела»

6+
О концерте

Концерт на набережной в Севкабель Порт

На Большой сцене Невы в Набережной Севкабель Порт вас ждет незабываемая музыкальная ночь. В этом вечернём шоу оркестр «Мечтатели» / Dreamers Orchestra исполнит любимые мелодии из культового сериала «Очень странные дела». Звук музыки и ветра создадут уникальную атмосферу, а на огромном 6-метровом экране оживут главные моменты истории.

Звуки, которые запомнятся

Вы сможете подпевать Kate Bush с ее «Running Up That Hill» и заново пережить захватывающие моменты с Векной и остальными героями. Вспомним яркий концерт Эдди под риффы Metallica «Master of Puppets». Ощутите, как будет дрожать и гаснуть свет в лампочках под заглавную тему сериала, а финальная сцена прозвучит под «Every Breath You Take» от The Police.

Больше, чем просто шоу

«Очень странные дела» — это история о дружбе, поддержке и о том, насколько важны искренние отношения в нашей жизни. Даже в самых сложных ситуациях всегда можно найти место для света и надежды. Атмосфера шоу наполнена детскими воспоминаниями, с гирляндами на стенах и звуками кассетного плеера, возвращая нас к ту пору, когда мы собирались с друзьями и глубокими разговорами переносились в мир фантазий.

Информация о концерте

Оркестр «Мечтатели» — это не просто музыкальное исполнение, это яркое шоу с уникальными локациями и оригинальными партитурами. Подарите себе и близким этот яркий летний вечер!

Уважаемые зрители, если погода окажется ненастной, концерт всё равно состоится. В случае серьезных погодных условий мероприятие будет отменено, а билеты перенесены на новую дату. Чтобы не пропустить важные обновления о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал.

Если новая дата вам не подходит, мы предложим обмен билетов на другое наше мероприятие. Вопросы можно направлять на почту.

Июнь
19 июня пятница
20:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1600 ₽

Фотографии

