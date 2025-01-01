Спектакль Орфей

Мифологический триллер о выборе, судьбе и любви

Рок-опера «Орфей» – это современная интерпретация двух древнегреческих мифов: об Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. Захватывающий сюжет переплетает судьбы героев, богов и смертных, создавая эпическое музыкальное полотно, наполненное драмой, интригами и светлыми надеждами.

Сюжет

Орфей, герой и музыкант, решается на невозможное – спускается в царство мёртвых, чтобы вернуть возлюбленную Эвридику. Однако на его пути встаёт трагедия богини Деметры, тоскующей по дочери Персефоне, похищенной Аидом. От решений Орфея зависит не только судьба его любви, но и будущее мира, погружённого в вечную зиму.

Музыкальное великолепие

Создатель рок-оперы, композитор и автор стихов Ольга Вайнер, представила 32 оригинальные песни. Каждая композиция глубоко погружает в атмосферу мифа, раскрывает детали сюжета и дарит незабываемые эмоции.

Визуальное и сценическое оформление

Эффектные костюмы и мистические декорации, создающие атмосферу древнегреческих мифов.

и мистические декорации, создающие атмосферу древнегреческих мифов. Атмосферный видеоряд и яркие световые решения.

и яркие световые решения. Ладья Харона, которая буквально плывёт по сцене, завораживая зрителей.

Почему стоит увидеть

Рок-опера «Орфей» – это удивительное сочетание классических мифов и современного театра. Вас ждут мощная музыка, захватывающий сюжет и яркие визуальные эффекты, которые подарят незабываемые впечатления всей семье.

Выбор неизбежен. Примите вызов и отправьтесь в царство Аида, чтобы выйти на свет вместе с Орфеем.