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Орфей
Билеты от 2410₽
Киноафиша Орфей

Спектакль Орфей

6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2410₽

О концерте/спектакле

Мифологический триллер о выборе, судьбе и любви

Рок-опера «Орфей» – это современная интерпретация двух древнегреческих мифов: об Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. Захватывающий сюжет переплетает судьбы героев, богов и смертных, создавая эпическое музыкальное полотно, наполненное драмой, интригами и светлыми надеждами.

Сюжет
Орфей, герой и музыкант, решается на невозможное – спускается в царство мёртвых, чтобы вернуть возлюбленную Эвридику. Однако на его пути встаёт трагедия богини Деметры, тоскующей по дочери Персефоне, похищенной Аидом. От решений Орфея зависит не только судьба его любви, но и будущее мира, погружённого в вечную зиму.

Музыкальное великолепие
Создатель рок-оперы, композитор и автор стихов Ольга Вайнер, представила 32 оригинальные песни. Каждая композиция глубоко погружает в атмосферу мифа, раскрывает детали сюжета и дарит незабываемые эмоции.

Визуальное и сценическое оформление

  • Эффектные костюмы и мистические декорации, создающие атмосферу древнегреческих мифов.
  • Атмосферный видеоряд и яркие световые решения.
  • Ладья Харона, которая буквально плывёт по сцене, завораживая зрителей.

Почему стоит увидеть
Рок-опера «Орфей» – это удивительное сочетание классических мифов и современного театра. Вас ждут мощная музыка, захватывающий сюжет и яркие визуальные эффекты, которые подарят незабываемые впечатления всей семье.

Выбор неизбежен. Примите вызов и отправьтесь в царство Аида, чтобы выйти на свет вместе с Орфеем.

Режиссер
Александр Гоптарь
В ролях
Евгений Кириллин
Николай Орлов
Дарья Бурлюкало
Галина Шиманская
Константин Барышников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
14:00 от 3060 ₽ 19:00 от 2410 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 сентября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
18:00 от 2010 ₽

Фотографии

Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей Орфей

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