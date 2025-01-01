Спектакль Севильский цирюльник

Исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.
Мировая слава шедевра Дж. Россини
Оперный шедевр Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» обошел все сцены мира. Арию Фигаро узнают даже дети, а крылатые фразы «Фигаро здесь, Фигаро там» и «Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает» прочно вошли в культуру.
Рецепт успеха от Россини
Россини, будучи не только выдающимся композитором, но и гурманом, создал уникальный рецепт популярности этой оперы: семь ярких персонажей, любовная интрига, остроумные диалоги, великолепные мелодии и виртуозные ансамбли. Все это делает спектакль зрелищным и захватывающим для публики любого возраста.
Постановка мастеров из Англии
Эту версию оперы подготовили специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби, которые придали спектаклю современное звучание и визуальную изысканность, сохранив очарование классики.