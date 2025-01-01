Спектакль Севильский цирюльник

«Севильский цирюльник» – нестареющая комическая опера

Исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.

Мировая слава шедевра Дж. Россини

Оперный шедевр Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» обошел все сцены мира. Арию Фигаро узнают даже дети, а крылатые фразы «Фигаро здесь, Фигаро там» и «Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает» прочно вошли в культуру.

Рецепт успеха от Россини

Россини, будучи не только выдающимся композитором, но и гурманом, создал уникальный рецепт популярности этой оперы: семь ярких персонажей, любовная интрига, остроумные диалоги, великолепные мелодии и виртуозные ансамбли. Все это делает спектакль зрелищным и захватывающим для публики любого возраста.

Постановка мастеров из Англии

Эту версию оперы подготовили специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби, которые придали спектаклю современное звучание и визуальную изысканность, сохранив очарование классики.