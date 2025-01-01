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Севильский цирюльник
Билеты от 1500₽
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Новая опера им. Колобова 6+
Режиссер Элайджа Мошински
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Севильский цирюльник» – нестареющая комическая опера

Исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.

Мировая слава шедевра Дж. Россини

Оперный шедевр Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» обошел все сцены мира. Арию Фигаро узнают даже дети, а крылатые фразы «Фигаро здесь, Фигаро там» и «Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает» прочно вошли в культуру.

Рецепт успеха от Россини

Россини, будучи не только выдающимся композитором, но и гурманом, создал уникальный рецепт популярности этой оперы: семь ярких персонажей, любовная интрига, остроумные диалоги, великолепные мелодии и виртуозные ансамбли. Все это делает спектакль зрелищным и захватывающим для публики любого возраста.

Постановка мастеров из Англии

Эту версию оперы подготовили специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби, которые придали спектаклю современное звучание и визуальную изысканность, сохранив очарование классики.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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