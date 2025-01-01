Спектакль Живые картины

Живые картины: танец, где оживает великая живопись

Мы рады представить вам эксклюзивное танцевальное шоу «Живые картины», где полотна знаменитых художников оживают перед зрителями. Здесь шепот кисти и скрип холста объединяются с дыханием танца и музыки, создавая уникальную атмосферу.

Вдохновение великих мастеров

Как удивителен мир героев Рене Магритта, которые нарушают законы реальности! Погрузитесь в органичность Фриды Кало, которая через пластику своего тела делится болью и страстью. Не оставит равнодушным и скучающий Демон Врубеля, предлагающий роковую сделку главным героям.

Команда творцов

ГРАНД Театр совместно с продюсером Денисом Тагинцевым подготовили это беспрецедентное шоу – магический диалог двух искусств. В создании спектакля принимали участие:

режиссер Егор Перегудов

нидерландский хореограф Антониус Греттен

сценарист Рагим Джафаров

Эпическая история

В основе постановки – 18 вечных произведений искусства, смонтированных в эпическую историю о всепоглощающей любви с неожиданными поворотами событий. Это путь через дружбу и предательство, взлеты и падения, роскошь и потрясения начала 20-го века.

Ключевые вопросы

Ключевой вопрос спектакля остается в воздухе, словно мазок гения на холсте: стоит ли бороться за свое счастье и можно ли исправить ошибку, если на пути – демон?

Больше, чем просто шоу

«Живые картины» – это не просто спектакль. Это ожившая галерея и эмоция, которую можно и хочется пережить здесь и сейчас. Искусство вышло за рамки привычного, и в этом его безграничная сила. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир искусства!