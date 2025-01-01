Меню
Живые картины
Киноафиша Живые картины

Спектакль Живые картины

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Живые картины: танец, где оживает великая живопись

Мы рады представить вам эксклюзивное танцевальное шоу «Живые картины», где полотна знаменитых художников оживают перед зрителями. Здесь шепот кисти и скрип холста объединяются с дыханием танца и музыки, создавая уникальную атмосферу.

Вдохновение великих мастеров

Как удивителен мир героев Рене Магритта, которые нарушают законы реальности! Погрузитесь в органичность Фриды Кало, которая через пластику своего тела делится болью и страстью. Не оставит равнодушным и скучающий Демон Врубеля, предлагающий роковую сделку главным героям.

Команда творцов

ГРАНД Театр совместно с продюсером Денисом Тагинцевым подготовили это беспрецедентное шоу – магический диалог двух искусств. В создании спектакля принимали участие:

  • режиссер Егор Перегудов
  • нидерландский хореограф Антониус Греттен
  • сценарист Рагим Джафаров

Эпическая история

В основе постановки – 18 вечных произведений искусства, смонтированных в эпическую историю о всепоглощающей любви с неожиданными поворотами событий. Это путь через дружбу и предательство, взлеты и падения, роскошь и потрясения начала 20-го века.

Ключевые вопросы

Ключевой вопрос спектакля остается в воздухе, словно мазок гения на холсте: стоит ли бороться за свое счастье и можно ли исправить ошибку, если на пути – демон?

Больше, чем просто шоу

«Живые картины» – это не просто спектакль. Это ожившая галерея и эмоция, которую можно и хочется пережить здесь и сейчас. Искусство вышло за рамки привычного, и в этом его безграничная сила. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир искусства!

19 ноября среда
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
20 ноября четверг
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
