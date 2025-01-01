Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ромео и Джульетта
Билеты от 900₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

12+
Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Балет Н. Касаткиной и В. Василёва

Этот балет представляет собой уникальное сочетание масштабности ренессансной фрески и тончайшего психологизма искусства XX века. Его хореографическое решение можно отнести скорее к неоклассическому направлению, чем к классическому балету, благодаря гармоничному сочетанию традиций и современных подходов.

Музыкальная основа и авторская версия Прокофьева
В качестве музыкальной основы хореографы выбрали авторскую версию балета Сергея Прокофьева, восстановленную дирижером Г. Рождественским. Эта версия отличается от знаменитого спектакля Большого театра, созданного в хореографии Лавровского с участием великой Галины Улановой, что придает постановке свой уникальный характер.

Приближение к шекспировскому первоисточнику
Касаткина и Василёв стремились максимально приблизиться к шекспировскому первоисточнику, тщательно передавая его смысл в языке хореографии. Режиссеры подчеркнули романтические образы главных героев, а также создали яркие жанровые фигуры слуг и гротескных персонажей народного карнавала, изображая Верону в крупном плане. В их интерпретации Ромео и Джульетта — не исключительные личности. Исключительность им придают их чувства, сила духа и накал страстей.

Современная трактовка Шекспира
Шекспировская пьеса в этой постановке представляется очень современной. Все персонажи, по мнению Касаткиной и Василёва, достойны любви, но непреодолимая власть закосневших традиций приводит к трагедии. Постановщики подчеркивают, что люди должны найти в себе силы вырваться из жестокой ловушки ложных представлений.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

В ближайшие дни

Ревизор
12+
Комедия
Ревизор
14 сентября в 18:00 Сфера
от 2500 ₽
Мандат
0+
Комедия
Мандат
10 сентября в 19:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1000 ₽
Осенний роман
12+
Драма
Осенний роман
21 ноября в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше