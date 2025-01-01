Спектакль Ромео и Джульетта

Балет Н. Касаткиной и В. Василёва

Этот балет представляет собой уникальное сочетание масштабности ренессансной фрески и тончайшего психологизма искусства XX века. Его хореографическое решение можно отнести скорее к неоклассическому направлению, чем к классическому балету, благодаря гармоничному сочетанию традиций и современных подходов.

Музыкальная основа и авторская версия Прокофьева

В качестве музыкальной основы хореографы выбрали авторскую версию балета Сергея Прокофьева, восстановленную дирижером Г. Рождественским. Эта версия отличается от знаменитого спектакля Большого театра, созданного в хореографии Лавровского с участием великой Галины Улановой, что придает постановке свой уникальный характер.

Приближение к шекспировскому первоисточнику

Касаткина и Василёв стремились максимально приблизиться к шекспировскому первоисточнику, тщательно передавая его смысл в языке хореографии. Режиссеры подчеркнули романтические образы главных героев, а также создали яркие жанровые фигуры слуг и гротескных персонажей народного карнавала, изображая Верону в крупном плане. В их интерпретации Ромео и Джульетта — не исключительные личности. Исключительность им придают их чувства, сила духа и накал страстей.

Современная трактовка Шекспира

Шекспировская пьеса в этой постановке представляется очень современной. Все персонажи, по мнению Касаткиной и Василёва, достойны любви, но непреодолимая власть закосневших традиций приводит к трагедии. Постановщики подчеркивают, что люди должны найти в себе силы вырваться из жестокой ловушки ложных представлений.