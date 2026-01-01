Ретро-спектакль «Бенгальские огни» по рассказам Николая Носова

В Доме музыки состоится уникальный спектакль, который перенесет зрителей в атмосферу детства советской эпохи. «Бенгальские огни» познакомят взрослых с ностальгическими воспоминаниями о том, как встречали Новый год в 1956 году, а юным зрителям предоставят возможность увидеть, каково было детство детей того времени.

Спектакль погружает участников в мир Сашки, Гены и других фантазеров, которые шагнули на сцену прямо из рассказов Николая Носова. Вместе с персонажами зрители окажутся накануне Нового 1956 года, окруженные советскими радиоприемниками и бюстами поэтов на старинной этажерке, среди детей в красных галстуках.

Ностальгия и новая перспектива

«Бенгальские огни» привнесут на сцену атмосферу ушедшей эпохи — не только в предметах интерьера, но и в духе общения и радости, с которыми дети готовились к празднику. Это идеальный спектакль для тех, кто ценит ретро-атмосферу и хочет вспомнить, как когда-то отмечали этот волшебный праздник.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое наполнит зрителей добрыми эмоциями и подарит ностальгию о детстве тех, кто вырос в советское время.