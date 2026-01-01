Оповещения от Киноафиши
Концерт SEVAK – звезда Евровидения в Ростове-на-Дону

Приглашаем вас на незабываемый концерт SEVAK, талантливого российского и армянского певца и автора песен. Он стал известным благодаря своему выступлению на Евровидении 2018 года и множеству хитов, таких как «Жди меня там», «Когда мы с тобой» и «Сияй». Уникальный голос и харизма SEVAKа сделали его настоящей сенсацией на музыкальной сцене.

Категории билетов

Вы можете выбрать среди различных категорий билетов:

  • Танцпол: входной билет на концерт с доступом на основной танцпол.
  • Групповой билет на 4 персоны: единовременный входной билет для четырех человек на концерт, также с доступом на основной танцпол.
  • Deluxe танцпол: специальный вход с моментальным доступом в DELUXE-зону. Также вам будет доступна отдельная зона на летней террасе с прекрасным видом на сцену, VIP-ресторан, отдельные барные зоны и комфортные столики.
  • VIP-ложи и VIP-столы: отдельный VIP-вход, доступ в VIP-ресторан, VIP-парковка. Ложи расположены на разных уровнях с удобным обзором, а также обеспечены комфортабельными диванами и внимательным обслуживанием официантами. Гости VIP-ложи смогут насладиться отдельным VIP-баром на верхнем уровне.

Не упустите возможность послушать великолепную музыку SEVAKа и насладиться атмосферой праздника!

В других городах
Июнь
5 июня пятница
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72

