Anna Asti
16+

О концерте

Шоу Anna Asti «Царица» в Embargo Villa

Приглашаем вас на новое шоу певицы Anna Asti, которое пройдет в Embargo Villa! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников артистки.

Невероятные спецэффекты и новые хиты

Шоу «Царица» порадует зрителей масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и любимыми хитами Anna Asti. В программе представлены многие номера, которые ранее не демонстрировались на концертах, а также новые песни, которые вы сможете выучить до самого выступления. Как отмечает сама артистка: «Я восхищаюсь тем, как моя команда любит своё дело и всегда выкладывается на все 100%. Каждый раз, выходя на сцену, мы стремимся создать настоящий праздник для вас, дорогие зрители!»

Категории и описание билетов

На шоу предлагаются различные категории билетов, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант:

  • Танцпол: входной билет на концерт с доступом на основной танцпол.
  • Групповой билет на 4 персоны: единовременный входной билет на 4 человека с доступом на основной танцпол.
  • DELUXE танцпол: входной билет с дополнительными привилегиями:
    • отдельный вход с моментальным доступом на DELUXE-зону;
    • отдельный DELUXE-танцпол на летней террасе с видом на сцену;
    • доступ в VIP-ресторан;
    • отдельные барные зоны;
    • возможность разместиться за комфортными столиками;
    • отдельные туалеты.
  • VIP-ЛОЖИ и VIP-СТОЛЫ: отдельный VIP-вход, доступ в VIP-ресторан, отдельные барные зоны, туалеты и VIP-парковка. VIP-ложи удобно расположены на различных уровнях слева и справа от сцены, что обеспечивает отличный вид на выступление. Все ложи оснащены комфортабельными мягкими диванами и обслуживаются официантами. В правой VIP-ложе на верхнем уровне находится отдельный VIP-бар для гостей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события — шоу Anna Asti «Царица»! Вы получите незабываемые впечатления и незабываемую атмосферу.

Июнь
12 июня пятница
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 4500 ₽

