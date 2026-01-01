Тур Boulevard Depo 2026

Главный экспериментатор рэп-кухни Boulevard Depo приглашает вас на уникальный концерт в рамках «Тура а-ля карт». Это событие обещает быть незабываемым!

Лучшие треки и новый материал

В программы концерта войдут лучшие треки, собранные за 15 лет творческой карьеры артиста, а также новый материал, который станет настоящим десертом для его поклонников.

Необычный визуал и приглашенные артисты

Каждый трек в этом году будет представлен с необычным визуальным оформлением, которое дополнит музыкальные эмоции. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и разнообразными шоу-программами с участием приглашенных артистов.

Удовлетворение для всех

Мы гарантируем, что никто не уйдет с концерта голодным! Создание атмосферы веселья и радости — цель Boulevard Depo. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!