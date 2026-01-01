«Кощей. Тайна живой воды»
Boulevard Depo
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Тур Boulevard Depo 2026

Главный экспериментатор рэп-кухни Boulevard Depo приглашает вас на уникальный концерт в рамках «Тура а-ля карт». Это событие обещает быть незабываемым!

Лучшие треки и новый материал

В программы концерта войдут лучшие треки, собранные за 15 лет творческой карьеры артиста, а также новый материал, который станет настоящим десертом для его поклонников.

Необычный визуал и приглашенные артисты

Каждый трек в этом году будет представлен с необычным визуальным оформлением, которое дополнит музыкальные эмоции. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и разнообразными шоу-программами с участием приглашенных артистов.

Удовлетворение для всех

Мы гарантируем, что никто не уйдет с концерта голодным! Создание атмосферы веселья и радости — цель Boulevard Depo. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Подборки
Хип-хоп концерты для жёсткого слэма в Москве Хип-хоп концерты для жёсткого слэма в Москве

Купить билет на концерт Boulevard Depo

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря суббота
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2200 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
24 октября суббота
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
31 октября суббота
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2000 ₽
1 ноября воскресенье
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 2000 ₽
6 ноября пятница
20:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 1900 ₽
7 ноября суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2000 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2000 ₽
14 ноября суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
20 ноября пятница
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽
21 ноября суббота
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1800 ₽
19 декабря суббота
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2000 ₽

