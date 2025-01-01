Меню
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Горячий сольный концерт Павла Аксёнова (Akstar)

Павел Аксёнов, известный как Akstar, гитарный виртуоз, покоривший сердца зрителей на русскоязычном YouTube, готов представить свое обновлённое концертное шоу «Горячий сольный концерт»! Ожидайте незабываемое музыкальное впечатление.

Что вас ожидает?

  • Мощные аранжировки: Вы услышите самые известные и любимые песни в уникальном исполнении Akstar, которое стало его фирменным стилем.
  • Сложный фингерстайл: Насладитесь хитами мировой классики, которые будут исполнены с невероятной техникой и мастерством.
  • Произведения собственного сочинения: Akstar также представит свои композиции, которые несомненно впечатлят даже искушенных меломанов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт обещает быть ярким, эмоциональным и незабываемым для всех поклонников гитарной музыки!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 октября
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
20:00 от 1700 ₽
Нижний Новгород, 16 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
20:00 от 2200 ₽
Новосибирск, 23 ноября
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
20:00 от 1800 ₽

