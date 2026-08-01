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Сергей Никитин и группа Компания. Добрый концерт
Киноафиша Сергей Никитин и группа Компания. Добрый концерт

Сергей Никитин и группа Компания. Добрый концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Добрый концерт: Сергей Никитин и компания в Краснодаре

Зрителей Краснодара ожидает уникальное событие – концерт Сергея Никитина и его группы. Артисты обещают поделиться не только своей музыкальной палитрой, но и душевными размышлениями, направленными на объединение и сплочение зрителей.

Музыка, трогающая душу

Сергей Никитин – известный российский музыкант и композитор, чья карьера охватывает более четырех десятилетий. Его песни полны смыслов и метафор, что делает их особенно близкими и понятными зрителям разных возрастов. На концерте прозвучат как новые композиции, так и полюбившиеся хиты.

Неповторимая атмосфера

Каждое выступление Никитина отличается живым общением с публикой. Он умеет создать атмосферу тепла и искренности, что делает концерт незабываемым событием. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и интересными историями из жизни исполнителя, а также задать вопросы.

Как попасть на концерт

Приобрести билеты можно в кассах театров и на официальных сайтах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как такие события пользуются большим спросом. Убедитесь, что у вас будет возможность насладиться этим незабываемым вечером, полным музыки и живых эмоций.

Присоединяйтесь к вечеру, чтобы насладиться прекрасной музыкой и хорошей атмосферой вместе с Сергеем Никитиным и его командой!

Купить билет на концерт Сергей Никитин и группа Компания. Добрый концерт

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Август
21 августа пятница
19:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 800 ₽

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