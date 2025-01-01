Меню
Папин Олимпос
Папин Олимпос

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Папин Олимпос»: новый тур

Группа «Папин Олимпос» — это яркий пример современного музыкального успеха. Молодые артисты из Волгограда завоевали сердца слушателей благодаря своей первой песне «Темно-оранжевый закат». Драматичная история любви, рассказанная в этой композиции, сразу же нашла отклик у публики.

Забавные факты о группе

Среди главных особенностей творчества «Папин Олимпос» — мелодичная гитарная акустика, сдержанные синтезаторы и неожиданные взрывы панка. Этот уникальный стиль сочетает меланхолию и энергетику, что делает их музыку особенно запоминающейся.

Несмотря на то что группа представлена в инди-формате, их популярность не уступает другим музыкальным явлениям. Например, их товарищи по сцене из «Пошлой Молли» также имеют свою армию поклонников.

Рост популярности

На данный момент число подписчиков «Папин Олимпос» стремительно приближается к 150 тысячам. Группа активно выпускает новые синглы, а график их туров расширяется, охватывая все новые города. Это свидетельствует о том, что их музыка продолжает находить новую аудиторию.

Если вы хотите окунуться в мир искренних и чувствительных мелодий, не пропустите возможность посетить их выступления. Музыка «Папин Олимпос» — это не просто звуки, это отражение юношеских переживаний, которые могут затронуть каждого.

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 октября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1600 ₽
Краснодар, 13 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 2000 ₽
Волгоград, 16 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1600 ₽
Самара, 23 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1800 ₽
Казань, 24 октября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
19:00 от 1800 ₽
Пермь, 29 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 30 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 1600 ₽
Челябинск, 3 ноября
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 4 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 18 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 1600 ₽

