Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

Хор русского рока: концерт от CAGMO

CAGMO представляет новое музыкальное событие — «Хор Русского Рока». Эта уникальная концертная программа будет исполнена оркестром и хором при неповторимом свете свечей.

Легенды русского рока

В программе прозвучат знаменитые песни, ставшие классикой русского рока, от таких легендарных групп, как:

Агата Кристи

Аукцыон

7Б

Маша и Медведи

Гражданская Оборона

Чайф

Наутилус Помпилиус

Алиса

Король и Шут

Гарик Сукачев

Смысловые Галлюцинации

Уникальные аранжировки

Специально для концерта были созданы уникальные аранжировки, которые придадут любимым мелодиям новую мощь и объем, сохраняя их энергетику и пробуждая светлую ностальгию.

Непередаваемая атмосфера

Мерцание множества свечей создаст атмосферу, которая сделает этот концерт незабываемым. Присоединяйтесь к нам на концертах программы «Хор Русского Рока» — погрузитесь в мир музыки, эмоций и воспоминаний!