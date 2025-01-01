Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

CAGMO представляет новое музыкальное событие — «Хор Русского Рока». Эта уникальная концертная программа будет исполнена оркестром и хором при неповторимом свете свечей.
В программе прозвучат знаменитые песни, ставшие классикой русского рока, от таких легендарных групп, как:
Специально для концерта были созданы уникальные аранжировки, которые придадут любимым мелодиям новую мощь и объем, сохраняя их энергетику и пробуждая светлую ностальгию.
Мерцание множества свечей создаст атмосферу, которая сделает этот концерт незабываемым. Присоединяйтесь к нам на концертах программы «Хор Русского Рока» — погрузитесь в мир музыки, эмоций и воспоминаний!