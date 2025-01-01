Меню
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
О концерте/спектакле

Хор русского рока: концерт от CAGMO

CAGMO представляет новое музыкальное событие — «Хор Русского Рока». Эта уникальная концертная программа будет исполнена оркестром и хором при неповторимом свете свечей.

Легенды русского рока

В программе прозвучат знаменитые песни, ставшие классикой русского рока, от таких легендарных групп, как:

  • Агата Кристи
  • Аукцыон
  • Маша и Медведи
  • Гражданская Оборона
  • Чайф
  • Наутилус Помпилиус
  • Алиса
  • Король и Шут
  • Гарик Сукачев
  • Смысловые Галлюцинации

Уникальные аранжировки

Специально для концерта были созданы уникальные аранжировки, которые придадут любимым мелодиям новую мощь и объем, сохраняя их энергетику и пробуждая светлую ностальгию.

Непередаваемая атмосфера

Мерцание множества свечей создаст атмосферу, которая сделает этот концерт незабываемым. Присоединяйтесь к нам на концертах программы «Хор Русского Рока» — погрузитесь в мир музыки, эмоций и воспоминаний!

В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
28 октября вторник
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 2700 ₽
30 октября четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2700 ₽
2 ноября воскресенье
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2700 ₽
8 ноября суббота
18:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2700 ₽
9 ноября воскресенье
16:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 2700 ₽
15 ноября суббота
18:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2700 ₽
1 декабря понедельник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2700 ₽

