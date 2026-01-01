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Пока мы вместе — мы непобедимы!
Киноафиша Пока мы вместе — мы непобедимы!

Пока мы вместе — мы непобедимы!

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница» ко Дню народного единства

Государственный кубанский казачий ансамбль «Криница» приглашает всех ценителей вокального и хореографического искусства на особенный концерт, посвященный Дню народного единства. Это событие обещает стать ярким праздником культуры и традиций нашего народа.

Традиции в каждом исполнении

Ансамбль «Криница», известный своими великолепными выступлениями, продолжает создавать уникальную атмосферу. В концерте будут представлены как известные казачьи народные песни, так и современные обработки, которые ярко иллюстрируют богатство и многообразие кубанской музыкальной культуры.

Почему стоит посетить

Концерт дарит зрителям возможность не только насладиться музыкой и танцами, но и ощутить дух единства и сотрудничества, который особенно актуален в настоящее время. Объединение различных жанров и стилей делает программу разнообразной и увлекательной для широкой аудитории.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события! Очарование казачьих традиций и живое исполнение создадут атмосферу, которая надолго останется в памяти.

Купить билет на концерт Пока мы вместе — мы непобедимы!

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
29 сентября вторник
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
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