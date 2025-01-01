Сергей Любавин

Концерт-программа «Любовь и точка» от Сергея Любавина

Один из самых любимых исполнителей русского шансона, одиннадцатикратный лауреат премии «Шансон года» и обладатель титула «Звезда Дорожного радио» приглашает вас на концерт-программу «Любовь и точка». Эта программа обещает стать настоящим подарком для всех поклонников его творчества.

Музыка, которую знают и любят

Песни Сергея Любавина давно завоевали сердца слушателей и звучат на таких радиостанциях, как «Радио Шансон», «Дорожное радио», «Милицейская волна» и радио «Дача». Каждая композиция отражает человеческие чувства, искренность и настоящую любовь. За годы своей карьеры артист выпустил 15 сольных альбомов, в которых можно найти как знакомые хиты, так и новые произведения.

Программа вечера

В этот вечер вас ждут любимые хиты: «Влади», «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Прощание с Айседорой», «Обрученные», «Не говорите, кто мой враг...» и, конечно же, новые композиции, в которых звучит живое сердце автора.

Уникальная атмосфера

Каждое выступление Сергея Любавина — это не просто концерт, а искренняя встреча с музыкой, которая трогает душу, рассказывает истории и объединяет слушателей. Вас ждет теплая атмосфера уютного клуба, профессиональный звук и заряд позитива, который останется с вами надолго.

Приходите провести осенний вечер под песни, наполненные чувством, светом и теплом. Пусть эта музыка станет вашим личным саундтреком о любви и жизни!