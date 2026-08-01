Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Sulla - Большой сольный концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Sulla - Большой сольный концерт

Sulla - Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт SULLA в клубе «Eclipse»

В московском клубе «Eclipse» состоится сольный концерт талантливой артистки SULLA, известной также как Анна Сулла. Ее выступление начнется в 20:00, и оно обещает быть особенно интересным для поклонников её музыки. Обратите внимание, что концерт имеет возрастное ограничение — 16+

Неповторимая атмосфера

28 августа SULLA приглашает вас на уникальный сольный концерт в камерной обстановке малого зала клуба. Это не просто музыкальное событие, а полтора часа глубокого общения с собой и окружающим миром через музыку. Вы сможете получить ту самую поддержку, которую иногда трудно найти в повседневной суете.

Музыка, которая исцеляет

SULLA — автор песен, которые её слушатели называют «лечащими». На концертах она создает формат, напоминающий терапию, где музыка переплетается с глубокими переживаниями, надеждой и внутренними открытиями. Это пространство, где можно почувствовать себя живым и вспомнить о самом важном.

Любимые мелодии и вдохновение

На концерте вы услышите ее любимые песни, включая «Оберегай», а также истории, в которых узнаете себя. SULLA лишь подтверждает, что внутри вас гораздо больше силы, чем казалось вчера.

Ограниченное количество мест

Количество мест в малом зале ограничено, что создает особую близость и личное отношение к каждому зрителю. Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!

Билеты и продолжительность

Концерт продлится около 1,5 часов. Если вам необходимы поддержка, вдохновение или просто вечер настоящих эмоций, не откладывайте — купите билет сегодня. Возможно, именно этот концерт станет вашей точкой опоры этой осенью.

#SULLA #Оберегай #КонцертТерапия #Москва #EclipseMoon #ПесниКоторыеЛечат

Купить билет на концерт Sulla - Большой сольный концерт

Помощь с билетами
Август
28 августа пятница
20:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11

В ближайшие дни

ANEYA большой сольный концерт
6+
Поп

ANEYA большой сольный концерт

15 ноября в 19:00 Pravda
от 3000 ₽
Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов
0+
Фолк

Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

4 ноября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Сопрано Турецкого
12+
Классическая музыка Эстрада

Сопрано Турецкого

30 октября в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше