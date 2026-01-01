Честный рок с чернозёмом под ногами в Lюstra Bar

В Lюstra Bar в Москве выступит группа Параграф 48. Концерт обещает пройти в клубной атмосфере, которая идеально отражает дух коллектива.

Группа Параграф 48 — это не столичный лоск и гламурные обложки. Это голос тех, кто встаёт рано, знает цену труда и не боится открыто говорить о жизни. Их музыка лишена фальши; в каждом аккорде чувствуется настоящая искренность.

Парни из Липецкой области — простые работяги, для которых гитара служит не способом убежать от реальности, а инструментом для передачи её без прикрас. В их песнях отсутствует пафос; вместо этого вы найдёте иронию, усталость и ту самую щемящую веру в «светлое завтра», которая живёт в каждом из нас.

Не упустите возможность услышать настоящую музыку, пронизанную жизненным опытом и эмоциями!