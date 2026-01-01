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Параграф 48
Билеты от 1500₽
Киноафиша Параграф 48

Параграф 48

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Честный рок с чернозёмом под ногами в Lюstra Bar

В Lюstra Bar в Москве выступит группа Параграф 48. Концерт обещает пройти в клубной атмосфере, которая идеально отражает дух коллектива.

Группа Параграф 48 — это не столичный лоск и гламурные обложки. Это голос тех, кто встаёт рано, знает цену труда и не боится открыто говорить о жизни. Их музыка лишена фальши; в каждом аккорде чувствуется настоящая искренность.

Парни из Липецкой области — простые работяги, для которых гитара служит не способом убежать от реальности, а инструментом для передачи её без прикрас. В их песнях отсутствует пафос; вместо этого вы найдёте иронию, усталость и ту самую щемящую веру в «светлое завтра», которая живёт в каждом из нас.

Не упустите возможность услышать настоящую музыку, пронизанную жизненным опытом и эмоциями!

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Октябрь
1 октября четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
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