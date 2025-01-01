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Екатерина Болдышева и группа «Мираж»
Билеты от 7500₽
Киноафиша Екатерина Болдышева и группа «Мираж»

Екатерина Болдышева и группа «Мираж»

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Икона стиля отечественной поп-музыки 

Группа «Мираж» — это символ эры 80-90-х годов в российской поп-музыке, сохранивший свою популярность и в настоящее время. С её хитов начиналась целая музыкальная эпоха, а сегодня группа продолжает радовать поклонников своими живыми выступлениями в оригинальном составе того времени.

Солистка Екатерина Болдышева: преемственность и живое исполнение
Екатерина Болдышева присоединилась к группе в 1991 году, став её солисткой. С её приходом песни «Мираж» начали звучать в живую, а её голос стал неотъемлемой частью третьего альбома коллектива «Не в первый раз». Этот период стал важным этапом в развитии группы, ведь Болдышева привнесла в неё свежесть и драйв.

Яркий гитарист Алексей Горбашов
Алексей Горбашов, гитарист группы с 1988 года, известен своими яркими соло и запоминающимся стилем. Его необычная внешность и мастерство игры на гитаре сделали его одним из самых ярких представителей коллектива. Вклад Горбашова в музыку «Мираж» невозможно переоценить.

30 лет на сцене: Сергей Крылов и Андрей Гришин
Сергей Крылов и Андрей Гришин — два музыканта, которые более 30 лет остаются в составе группы. Их долгосрочное сотрудничество и преданность делу подчеркивают профессионализм коллектива и любовь к музыке.

Руководитель и автор хитов — Андрей Литягин
Вдохновитель группы и автор всех её хитов — композитор Андрей Литягин, который продолжает руководить коллективом. Под его руководством группа «Мираж» сохраняет своё уникальное звучание, выступая для поклонников и оставаясь верной своему стилю.

Концерт в баре Petter
Этот замечательный концерт пройдет в баре Petter, где поклонники смогут услышать живые выступления группы в уникальной атмосфере.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 7500 ₽

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