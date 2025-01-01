Екатерина Болдышева и группа «Мираж»

Икона стиля отечественной поп-музыки

Группа «Мираж» — это символ эры 80-90-х годов в российской поп-музыке, сохранивший свою популярность и в настоящее время. С её хитов начиналась целая музыкальная эпоха, а сегодня группа продолжает радовать поклонников своими живыми выступлениями в оригинальном составе того времени.

Солистка Екатерина Болдышева: преемственность и живое исполнение

Екатерина Болдышева присоединилась к группе в 1991 году, став её солисткой. С её приходом песни «Мираж» начали звучать в живую, а её голос стал неотъемлемой частью третьего альбома коллектива «Не в первый раз». Этот период стал важным этапом в развитии группы, ведь Болдышева привнесла в неё свежесть и драйв.

Яркий гитарист Алексей Горбашов

Алексей Горбашов, гитарист группы с 1988 года, известен своими яркими соло и запоминающимся стилем. Его необычная внешность и мастерство игры на гитаре сделали его одним из самых ярких представителей коллектива. Вклад Горбашова в музыку «Мираж» невозможно переоценить.

30 лет на сцене: Сергей Крылов и Андрей Гришин

Сергей Крылов и Андрей Гришин — два музыканта, которые более 30 лет остаются в составе группы. Их долгосрочное сотрудничество и преданность делу подчеркивают профессионализм коллектива и любовь к музыке.

Руководитель и автор хитов — Андрей Литягин

Вдохновитель группы и автор всех её хитов — композитор Андрей Литягин, который продолжает руководить коллективом. Под его руководством группа «Мираж» сохраняет своё уникальное звучание, выступая для поклонников и оставаясь верной своему стилю.

Концерт в баре Petter

Этот замечательный концерт пройдет в баре Petter, где поклонники смогут услышать живые выступления группы в уникальной атмосфере.